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براءة اختراع أمريكية لطبيب وطبيبة سعوديين في تقويم الأسنان

نجحا في ابتكار مِطواة لعمل التواءات قابلة للقياس

حصل أكاديميان سعوديان على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي لابتكارهما "مِطواة لعمل التواءات قابلة للقياس في أسلاك تقويم الأسنان".

وأوضحت الباحثة في برنامج الدكتوراه في علوم طب الأسنان الدكتورة حصة الهويش، الحاصلة على براءة الاختراع بالتعاون مع الدكتور عبدالله الدريس، أن أطباء تقويم الأسنان يواجهون في المراحل الأخيرة من علاج تقويم الأسنان مشكلة انتظام تاج السن، ما يتطلب إضافة انحناءات أو التواءات بدرجات مُعيّنة على أسلاك تقويم الأسنان.

وذكرت أن هذا الاختراع يمكن من خلاله تحديد مقدار دقيق من الالتواء للأسنان المنفردة على أسلاك تقويم الأسنان ذات المقطع العرضي المستطيل وتحديد كمّيتها باستخدام مطواة من قطعة واحدة لكلا الاستخدامين: لسن واحدة ولمجموعة من الأسنان باستخدام المطواة نفسها، مشيرة إلى أن هذه الأداة تتيح تحديداً دقيقاً لمقدار انحناءات عزم الدوران المطلوبة بالدرجات، وبالتالي تحل مشكلة نقص أو زيادة التفاف الأسنان.

من جانبه، قال أستاذ تقويم الأسنان في قسم طب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان الدكتور عبدالله الدريس: إنّ المطواة تتكون من زوج من المقابض ومنقلتين وفتحتين لاحتواء أسلاك تقويم الأسنان بمقاسين مُختلفين (الفتحة الأمامية تستوعب الأسلاك ذات المقاس "0,017 X 0.025"، والخلفية للمقاس "0,019X 0.025") لضمان إحكام القبضة على السلك في أثناء إحداث الالتواء.

وأفاد بأن المنقلتين تُستخدمان لمعرفة مقدار الالتواء بالدرجات في أثناء تنفيذه، وأنّ المطواة يمكن تصنيعها من مواد قابلة للتعقيم، ما يجعلها خياراً عملياً واقتصادياً بحيث يمكن استخدامها بأمان بين المرضى.

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براءة اختراع أمريكية لطبيب وطبيبة سعوديين في تقويم الأسنان
سبق

حصل أكاديميان سعوديان على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي لابتكارهما "مِطواة لعمل التواءات قابلة للقياس في أسلاك تقويم الأسنان".

وأوضحت الباحثة في برنامج الدكتوراه في علوم طب الأسنان الدكتورة حصة الهويش، الحاصلة على براءة الاختراع بالتعاون مع الدكتور عبدالله الدريس، أن أطباء تقويم الأسنان يواجهون في المراحل الأخيرة من علاج تقويم الأسنان مشكلة انتظام تاج السن، ما يتطلب إضافة انحناءات أو التواءات بدرجات مُعيّنة على أسلاك تقويم الأسنان.

وذكرت أن هذا الاختراع يمكن من خلاله تحديد مقدار دقيق من الالتواء للأسنان المنفردة على أسلاك تقويم الأسنان ذات المقطع العرضي المستطيل وتحديد كمّيتها باستخدام مطواة من قطعة واحدة لكلا الاستخدامين: لسن واحدة ولمجموعة من الأسنان باستخدام المطواة نفسها، مشيرة إلى أن هذه الأداة تتيح تحديداً دقيقاً لمقدار انحناءات عزم الدوران المطلوبة بالدرجات، وبالتالي تحل مشكلة نقص أو زيادة التفاف الأسنان.

من جانبه، قال أستاذ تقويم الأسنان في قسم طب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان الدكتور عبدالله الدريس: إنّ المطواة تتكون من زوج من المقابض ومنقلتين وفتحتين لاحتواء أسلاك تقويم الأسنان بمقاسين مُختلفين (الفتحة الأمامية تستوعب الأسلاك ذات المقاس "0,017 X 0.025"، والخلفية للمقاس "0,019X 0.025") لضمان إحكام القبضة على السلك في أثناء إحداث الالتواء.

وأفاد بأن المنقلتين تُستخدمان لمعرفة مقدار الالتواء بالدرجات في أثناء تنفيذه، وأنّ المطواة يمكن تصنيعها من مواد قابلة للتعقيم، ما يجعلها خياراً عملياً واقتصادياً بحيث يمكن استخدامها بأمان بين المرضى.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
02:03 PM

براءة اختراع أمريكية لطبيب وطبيبة سعوديين في تقويم الأسنان

نجحا في ابتكار مِطواة لعمل التواءات قابلة للقياس

تعبيرية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصل أكاديميان سعوديان على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي لابتكارهما "مِطواة لعمل التواءات قابلة للقياس في أسلاك تقويم الأسنان".

وأوضحت الباحثة في برنامج الدكتوراه في علوم طب الأسنان الدكتورة حصة الهويش، الحاصلة على براءة الاختراع بالتعاون مع الدكتور عبدالله الدريس، أن أطباء تقويم الأسنان يواجهون في المراحل الأخيرة من علاج تقويم الأسنان مشكلة انتظام تاج السن، ما يتطلب إضافة انحناءات أو التواءات بدرجات مُعيّنة على أسلاك تقويم الأسنان.

وذكرت أن هذا الاختراع يمكن من خلاله تحديد مقدار دقيق من الالتواء للأسنان المنفردة على أسلاك تقويم الأسنان ذات المقطع العرضي المستطيل وتحديد كمّيتها باستخدام مطواة من قطعة واحدة لكلا الاستخدامين: لسن واحدة ولمجموعة من الأسنان باستخدام المطواة نفسها، مشيرة إلى أن هذه الأداة تتيح تحديداً دقيقاً لمقدار انحناءات عزم الدوران المطلوبة بالدرجات، وبالتالي تحل مشكلة نقص أو زيادة التفاف الأسنان.

من جانبه، قال أستاذ تقويم الأسنان في قسم طب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان الدكتور عبدالله الدريس: إنّ المطواة تتكون من زوج من المقابض ومنقلتين وفتحتين لاحتواء أسلاك تقويم الأسنان بمقاسين مُختلفين (الفتحة الأمامية تستوعب الأسلاك ذات المقاس "0,017 X 0.025"، والخلفية للمقاس "0,019X 0.025") لضمان إحكام القبضة على السلك في أثناء إحداث الالتواء.

وأفاد بأن المنقلتين تُستخدمان لمعرفة مقدار الالتواء بالدرجات في أثناء تنفيذه، وأنّ المطواة يمكن تصنيعها من مواد قابلة للتعقيم، ما يجعلها خياراً عملياً واقتصادياً بحيث يمكن استخدامها بأمان بين المرضى.

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