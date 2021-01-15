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القيادة تعزي أمير وولي عهد الكويت في وفاة الشيخة فضاء الصباح

عبر ثلاث برقيات مواساة من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -. وإننا إذ نبعث لسموكم وأسرة الفقيدة ببالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

في الإطار نفسه بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -؛ وأبعث لسموكم وأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع".

كما بعث سموه برقية عزاء ومواساة لولي العهد في دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله –؛ ونبعث لسموكم وأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكويت أمير الكويت برقية عزاء

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القيادة تعزي أمير وولي عهد الكويت في وفاة الشيخة فضاء الصباح
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -. وإننا إذ نبعث لسموكم وأسرة الفقيدة ببالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

في الإطار نفسه بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -؛ وأبعث لسموكم وأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع".

كما بعث سموه برقية عزاء ومواساة لولي العهد في دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله –؛ ونبعث لسموكم وأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
11:37 PM

القيادة تعزي أمير وولي عهد الكويت في وفاة الشيخة فضاء الصباح

عبر ثلاث برقيات مواساة من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -. وإننا إذ نبعث لسموكم وأسرة الفقيدة ببالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

في الإطار نفسه بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -؛ وأبعث لسموكم وأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع".

كما بعث سموه برقية عزاء ومواساة لولي العهد في دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله –؛ ونبعث لسموكم وأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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