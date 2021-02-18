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"إرادة" ينظم محاضرات عن أضرار المخدرات لمنسوبي الحرس الوطني بجدة

تناولت طرق وأساليب التدخلات العلاجية لإعادة تأهيل المستفيدين

قدم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلاً في قسم التوعية الصحية وقسم الإرشاد الديني برنامجًا توعويًا عن أضرار المخدرات لمنسوبي الحرس الوطني وذلك باستعراض البرامج التوعوية والتثقيفية والتأهيلية والإرشادية والدينية والعلاجية وطرق وأساليب التدخلات العلاجية التي أسهمت بشكل كبير في إعادة التأهيل للمستفيدين من جديد.

يُشار إلى أن مجمع "إدارة يدعم هذه البرامج التوعوية والتثقيفية ويعدها أحد الخطوط العريضة للوقاية من الوقوع في براثن المخدرات لما لها من التأثير الإيجابي في شخصيات الراغبين العودة لجادة الصواب والتائبون من الاستمرار في هذا السلوك.

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"إرادة" ينظم محاضرات عن أضرار المخدرات لمنسوبي الحرس الوطني بجدة
سبق

قدم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلاً في قسم التوعية الصحية وقسم الإرشاد الديني برنامجًا توعويًا عن أضرار المخدرات لمنسوبي الحرس الوطني وذلك باستعراض البرامج التوعوية والتثقيفية والتأهيلية والإرشادية والدينية والعلاجية وطرق وأساليب التدخلات العلاجية التي أسهمت بشكل كبير في إعادة التأهيل للمستفيدين من جديد.

يُشار إلى أن مجمع "إدارة يدعم هذه البرامج التوعوية والتثقيفية ويعدها أحد الخطوط العريضة للوقاية من الوقوع في براثن المخدرات لما لها من التأثير الإيجابي في شخصيات الراغبين العودة لجادة الصواب والتائبون من الاستمرار في هذا السلوك.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
12:30 AM

"إرادة" ينظم محاضرات عن أضرار المخدرات لمنسوبي الحرس الوطني بجدة

تناولت طرق وأساليب التدخلات العلاجية لإعادة تأهيل المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلاً في قسم التوعية الصحية وقسم الإرشاد الديني برنامجًا توعويًا عن أضرار المخدرات لمنسوبي الحرس الوطني وذلك باستعراض البرامج التوعوية والتثقيفية والتأهيلية والإرشادية والدينية والعلاجية وطرق وأساليب التدخلات العلاجية التي أسهمت بشكل كبير في إعادة التأهيل للمستفيدين من جديد.

يُشار إلى أن مجمع "إدارة يدعم هذه البرامج التوعوية والتثقيفية ويعدها أحد الخطوط العريضة للوقاية من الوقوع في براثن المخدرات لما لها من التأثير الإيجابي في شخصيات الراغبين العودة لجادة الصواب والتائبون من الاستمرار في هذا السلوك.

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