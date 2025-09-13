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ملتقى مكة الثقافي يطلق بوابة "مبادرتي" الرقمية لاستقبال المبادرات المؤسسية

غداً تستمر لمدة شهر كامل.. من الجهات الحكومية والخاصة

أطلق المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" سلطان الدوسري، اليوم؛ بوابة "مبادرتي" الإلكترونية لاستقبال المبادرات المؤسسية بدءًا من يوم غدٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وتستمر لمدة شهر كامل.

جاء ذلك خلال افتتاح حلقة نقاش افتراضية عن بُعد، شاركت فيها جهات حكومية لصناعة المبادرات خُصصت لمنسقي المبادرات المعتمدين لدى أمانة ملتقى مكة الثقافي، وتسعى إلى تعريف المنسقين بأهداف ومبادرات الملتقى هذا العام.

ودعا الدوسري خلال افتتاح الحلقة الجهات المشاركة بمبادرات نوعية ذات أثر تسهم في تحقيق أهداف الملتقى هذا العام، موجها شكره للمشاركين في الملتقى وإثرائه بالمبادرات وسرعة رفعها على البوابة الرقمية للملتقى.

وبدأت الحلقة بنبذة تعريفية قدمها المدير التنفيذي للملتقى الدكتور مناجي الكناني، مبينًا أهداف الحلقة وشروط المبادرات، مهيبا بسرعة رفع مبادرات الجهات المشاركة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فتح البوابة، لتسهيل مراجعتها واستيفائها للشروط.

من جانبه قدم المشرف على مركز الأمن السيبراني بجامعة أم القرى الدكتور سلطان المطيري، عرضًا عن صياغة المبادرات، فيما استعرضت الدكتورة إسراء حكيم وإيمان الظاهري - مستشارتان في الملتقى - آلية تحكيم المبادرات ومعايير التقييم، وقدمتا عرضًا مرئيًّا لطريقة رفع المبادرات على موقع "مبادرتي" وكيفية إعداد التقارير الدورية.

ملتقى مكة الثقافي بوابة مبادرتي الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملتقى مكة الثقافي يطلق بوابة "مبادرتي" الرقمية لاستقبال المبادرات المؤسسية
سبق

أطلق المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" سلطان الدوسري، اليوم؛ بوابة "مبادرتي" الإلكترونية لاستقبال المبادرات المؤسسية بدءًا من يوم غدٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وتستمر لمدة شهر كامل.

جاء ذلك خلال افتتاح حلقة نقاش افتراضية عن بُعد، شاركت فيها جهات حكومية لصناعة المبادرات خُصصت لمنسقي المبادرات المعتمدين لدى أمانة ملتقى مكة الثقافي، وتسعى إلى تعريف المنسقين بأهداف ومبادرات الملتقى هذا العام.

ودعا الدوسري خلال افتتاح الحلقة الجهات المشاركة بمبادرات نوعية ذات أثر تسهم في تحقيق أهداف الملتقى هذا العام، موجها شكره للمشاركين في الملتقى وإثرائه بالمبادرات وسرعة رفعها على البوابة الرقمية للملتقى.

وبدأت الحلقة بنبذة تعريفية قدمها المدير التنفيذي للملتقى الدكتور مناجي الكناني، مبينًا أهداف الحلقة وشروط المبادرات، مهيبا بسرعة رفع مبادرات الجهات المشاركة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فتح البوابة، لتسهيل مراجعتها واستيفائها للشروط.

من جانبه قدم المشرف على مركز الأمن السيبراني بجامعة أم القرى الدكتور سلطان المطيري، عرضًا عن صياغة المبادرات، فيما استعرضت الدكتورة إسراء حكيم وإيمان الظاهري - مستشارتان في الملتقى - آلية تحكيم المبادرات ومعايير التقييم، وقدمتا عرضًا مرئيًّا لطريقة رفع المبادرات على موقع "مبادرتي" وكيفية إعداد التقارير الدورية.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
05:19 PM

ملتقى مكة الثقافي يطلق بوابة "مبادرتي" الرقمية لاستقبال المبادرات المؤسسية

غداً تستمر لمدة شهر كامل.. من الجهات الحكومية والخاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أطلق المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" سلطان الدوسري، اليوم؛ بوابة "مبادرتي" الإلكترونية لاستقبال المبادرات المؤسسية بدءًا من يوم غدٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وتستمر لمدة شهر كامل.

جاء ذلك خلال افتتاح حلقة نقاش افتراضية عن بُعد، شاركت فيها جهات حكومية لصناعة المبادرات خُصصت لمنسقي المبادرات المعتمدين لدى أمانة ملتقى مكة الثقافي، وتسعى إلى تعريف المنسقين بأهداف ومبادرات الملتقى هذا العام.

ودعا الدوسري خلال افتتاح الحلقة الجهات المشاركة بمبادرات نوعية ذات أثر تسهم في تحقيق أهداف الملتقى هذا العام، موجها شكره للمشاركين في الملتقى وإثرائه بالمبادرات وسرعة رفعها على البوابة الرقمية للملتقى.

وبدأت الحلقة بنبذة تعريفية قدمها المدير التنفيذي للملتقى الدكتور مناجي الكناني، مبينًا أهداف الحلقة وشروط المبادرات، مهيبا بسرعة رفع مبادرات الجهات المشاركة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فتح البوابة، لتسهيل مراجعتها واستيفائها للشروط.

من جانبه قدم المشرف على مركز الأمن السيبراني بجامعة أم القرى الدكتور سلطان المطيري، عرضًا عن صياغة المبادرات، فيما استعرضت الدكتورة إسراء حكيم وإيمان الظاهري - مستشارتان في الملتقى - آلية تحكيم المبادرات ومعايير التقييم، وقدمتا عرضًا مرئيًّا لطريقة رفع المبادرات على موقع "مبادرتي" وكيفية إعداد التقارير الدورية.

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