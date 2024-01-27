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بلاغ من مقيم يقود لضبط جريمة تستر تجاري في شركة مقاولات

أسهم بلاغ تلقّته وزارة التجارة من مقيم عربي في ضبط مخالفة لنظام التستر التجاري في إحدى شركات المقاولات بمدينة الرياض.

وفي التفاصيل، تلقّت وزارة التجارة بلاغًا من مقيم عربي يعمل في إحدى شركات المقاولات بمدينة الرياض، بوجود شبهة تستّر تجاري في الشركة تمثلت بقيام أحد الوافدين بممارسة نشاط تجاري باسم مواطن سعودي، وتسيير أمور العمل في الشركة بصلاحيات كاملة.

وفور تلقي البلاغ وقفت الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بالوزارة على مقر الشركة، وتم تفتيشها وضبط عدد من الوثائق بحوزة الوافد، منها شيكات موقعة على بياض من قبل المواطن، وبطاقات بنكية خاصة بالشركة، ووثائق تثبت أن الوافد هو المؤسس لهذه الشركة والمتصرف فيها دون أي إشراف من المواطن الذي سُجلت الشركة باسمه.

وبناءً عليه تمّت إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها وفق نظام مكافحة التستر.

وتؤكد وزارة التجارة أهمية تعاون المواطنين والمقيمين معها، والإبلاغ عن حالات الاشتباه بمخالفات نظام مكافحة التستر من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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بلاغ من مقيم يقود لضبط جريمة تستر تجاري في شركة مقاولات
سبق

أسهم بلاغ تلقّته وزارة التجارة من مقيم عربي في ضبط مخالفة لنظام التستر التجاري في إحدى شركات المقاولات بمدينة الرياض.

وفي التفاصيل، تلقّت وزارة التجارة بلاغًا من مقيم عربي يعمل في إحدى شركات المقاولات بمدينة الرياض، بوجود شبهة تستّر تجاري في الشركة تمثلت بقيام أحد الوافدين بممارسة نشاط تجاري باسم مواطن سعودي، وتسيير أمور العمل في الشركة بصلاحيات كاملة.

وفور تلقي البلاغ وقفت الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بالوزارة على مقر الشركة، وتم تفتيشها وضبط عدد من الوثائق بحوزة الوافد، منها شيكات موقعة على بياض من قبل المواطن، وبطاقات بنكية خاصة بالشركة، ووثائق تثبت أن الوافد هو المؤسس لهذه الشركة والمتصرف فيها دون أي إشراف من المواطن الذي سُجلت الشركة باسمه.

وبناءً عليه تمّت إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها وفق نظام مكافحة التستر.

وتؤكد وزارة التجارة أهمية تعاون المواطنين والمقيمين معها، والإبلاغ عن حالات الاشتباه بمخالفات نظام مكافحة التستر من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
05:17 PM

بلاغ من مقيم يقود لضبط جريمة تستر تجاري في شركة مقاولات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
14,187

أسهم بلاغ تلقّته وزارة التجارة من مقيم عربي في ضبط مخالفة لنظام التستر التجاري في إحدى شركات المقاولات بمدينة الرياض.

وفي التفاصيل، تلقّت وزارة التجارة بلاغًا من مقيم عربي يعمل في إحدى شركات المقاولات بمدينة الرياض، بوجود شبهة تستّر تجاري في الشركة تمثلت بقيام أحد الوافدين بممارسة نشاط تجاري باسم مواطن سعودي، وتسيير أمور العمل في الشركة بصلاحيات كاملة.

وفور تلقي البلاغ وقفت الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بالوزارة على مقر الشركة، وتم تفتيشها وضبط عدد من الوثائق بحوزة الوافد، منها شيكات موقعة على بياض من قبل المواطن، وبطاقات بنكية خاصة بالشركة، ووثائق تثبت أن الوافد هو المؤسس لهذه الشركة والمتصرف فيها دون أي إشراف من المواطن الذي سُجلت الشركة باسمه.

وبناءً عليه تمّت إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها وفق نظام مكافحة التستر.

وتؤكد وزارة التجارة أهمية تعاون المواطنين والمقيمين معها، والإبلاغ عن حالات الاشتباه بمخالفات نظام مكافحة التستر من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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