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"الله يلعنه.. عبد تافه".. هكذا وصف أمير قطر السابق "أوباما" في مكالمة مع القذافي

طريقته العنصرية أثارت اشمئزاز المغردين

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا مسربًا لمكالمة تليفونية جمعت بين أمير قطر السابق والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يصف فيها حمد بن خليفة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بـ"العبد التافه" بطريقة عنصرية أثارت اشمئزاز المغردين.

ويظهر في المقطع الصوتي الذي نشره خالد الهيل المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، أمير قطر السابق وهو يصف أوباما بـ"العبد التافه" بعد أن استفسر منه "القذافي" عما حدث في زيارة الرئيس الأمريكي لقطر، ليرد عليه "ابن خليفة": "الله يلعنه.. ليش تبليني بالعبد هذا. هذا تافه، والله يا معمر هذا تافه. بقى فقط كان مطلوب مني أن أقوم أحب على راسه على أساس يوافق".

ولم يظهر المقطع تاريخ المكالمة المسربة التي جمعت بين أمير قطر السابق والرئيس الليبي الراحل أو سببها، أو الجهة التي تقف خلف تسريبها.

ولا تعد تلك المكالمة المسربة هي الأولى بين حمد بن جاسم والقذافي، فقد سبق أن تداول نشطاء قبل سنوات مكالمتين جمعتهما وهما يتآمران على السعودية، حيث قال حمد بن جاسم إن السعودية لن تعد موجودة بعد 12 عامًا، بل ستقسم إلى دويلات، كما كشف أمير قطر السابق في المكالمتين عن مخططه لزعزعة استقرار المملكة عبر تمويل الحركات الداخلية، ودعم سعد الفقيه، وعددًا من القنوات المأجورة التي تهاجم المملكة.


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"الله يلعنه.. عبد تافه".. هكذا وصف أمير قطر السابق "أوباما" في مكالمة مع القذافي
سبق

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا مسربًا لمكالمة تليفونية جمعت بين أمير قطر السابق والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يصف فيها حمد بن خليفة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بـ"العبد التافه" بطريقة عنصرية أثارت اشمئزاز المغردين.

ويظهر في المقطع الصوتي الذي نشره خالد الهيل المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، أمير قطر السابق وهو يصف أوباما بـ"العبد التافه" بعد أن استفسر منه "القذافي" عما حدث في زيارة الرئيس الأمريكي لقطر، ليرد عليه "ابن خليفة": "الله يلعنه.. ليش تبليني بالعبد هذا. هذا تافه، والله يا معمر هذا تافه. بقى فقط كان مطلوب مني أن أقوم أحب على راسه على أساس يوافق".

ولم يظهر المقطع تاريخ المكالمة المسربة التي جمعت بين أمير قطر السابق والرئيس الليبي الراحل أو سببها، أو الجهة التي تقف خلف تسريبها.

ولا تعد تلك المكالمة المسربة هي الأولى بين حمد بن جاسم والقذافي، فقد سبق أن تداول نشطاء قبل سنوات مكالمتين جمعتهما وهما يتآمران على السعودية، حيث قال حمد بن جاسم إن السعودية لن تعد موجودة بعد 12 عامًا، بل ستقسم إلى دويلات، كما كشف أمير قطر السابق في المكالمتين عن مخططه لزعزعة استقرار المملكة عبر تمويل الحركات الداخلية، ودعم سعد الفقيه، وعددًا من القنوات المأجورة التي تهاجم المملكة.


01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:54 AM

"الله يلعنه.. عبد تافه".. هكذا وصف أمير قطر السابق "أوباما" في مكالمة مع القذافي

طريقته العنصرية أثارت اشمئزاز المغردين

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ياسر نجدي - الرياض
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3,704

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا مسربًا لمكالمة تليفونية جمعت بين أمير قطر السابق والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يصف فيها حمد بن خليفة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بـ"العبد التافه" بطريقة عنصرية أثارت اشمئزاز المغردين.

ويظهر في المقطع الصوتي الذي نشره خالد الهيل المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، أمير قطر السابق وهو يصف أوباما بـ"العبد التافه" بعد أن استفسر منه "القذافي" عما حدث في زيارة الرئيس الأمريكي لقطر، ليرد عليه "ابن خليفة": "الله يلعنه.. ليش تبليني بالعبد هذا. هذا تافه، والله يا معمر هذا تافه. بقى فقط كان مطلوب مني أن أقوم أحب على راسه على أساس يوافق".

ولم يظهر المقطع تاريخ المكالمة المسربة التي جمعت بين أمير قطر السابق والرئيس الليبي الراحل أو سببها، أو الجهة التي تقف خلف تسريبها.

ولا تعد تلك المكالمة المسربة هي الأولى بين حمد بن جاسم والقذافي، فقد سبق أن تداول نشطاء قبل سنوات مكالمتين جمعتهما وهما يتآمران على السعودية، حيث قال حمد بن جاسم إن السعودية لن تعد موجودة بعد 12 عامًا، بل ستقسم إلى دويلات، كما كشف أمير قطر السابق في المكالمتين عن مخططه لزعزعة استقرار المملكة عبر تمويل الحركات الداخلية، ودعم سعد الفقيه، وعددًا من القنوات المأجورة التي تهاجم المملكة.


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