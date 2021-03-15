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برنامج تنمية اليمن يبدأ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية بالمهرة

المحافظ محمد آل هادي يؤكد انطلاق الأعمال الإنشائية لبناء كليات علمية وطبية

‬ بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة شرقي اليمن على مساحة مليون متر مربع.

وذكر ممثل البرنامج بمحافظة المهرة محمد آل هادي أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إنشاء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة بجميع تجهيزاته الطبيّة، يتضمن غرفا للعمليات الكبرى وغرفا لعمليات القلب والعناية المركزة، وغرف تنويم وولادة، ومهبط طائرات مروحية للإخلاء الطبي، وغرف حضانة، وقسم أشعة مجهز بالكامل، ومختلف العيادات المتخصصة كالباطنية والأسنان والنساء والأطفال، سعياً إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات.

وأكد محافظ المهرة محمد علي ياسر، خلال زيارته موقع المشروع، أن البرنامج السعودي بدأ العمل على تهيئة أرض مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، الذي يعد من أكبر المشروعات التعليمية في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء المستشفى التعليمي.

وقال: سعداء بأن نشاهد الأعمال الإنشائية لهذه المدينة قد بدأت لبناء كليات علمية وطبية، ستكون رافداً للوطن من خلال تخريج الكفاءات الوطنية من شباب وشابات المحافظة وبناء قدراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل.

وتحتوي مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية على كليات طب وهندسة وزراعة، ومشاريع إسكان متنوعة، ومبانٍ إدارية ومسجد، وتعدّ المدينة إحدى مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تقدّر بـ 198 مشروعا ومبادرة في مختلف المحافظات اليمنية.

ويأتي المشروع امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمنيين في مختلف القطاعات في اليمن، بما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.

يُذكر أن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية يأتي ضمن أكثر من 53 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة في سبعة قطاعات رئيسة وهي "الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج تنمية اليمن يبدأ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية بالمهرة
سبق

‬ بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة شرقي اليمن على مساحة مليون متر مربع.

وذكر ممثل البرنامج بمحافظة المهرة محمد آل هادي أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إنشاء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة بجميع تجهيزاته الطبيّة، يتضمن غرفا للعمليات الكبرى وغرفا لعمليات القلب والعناية المركزة، وغرف تنويم وولادة، ومهبط طائرات مروحية للإخلاء الطبي، وغرف حضانة، وقسم أشعة مجهز بالكامل، ومختلف العيادات المتخصصة كالباطنية والأسنان والنساء والأطفال، سعياً إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات.

وأكد محافظ المهرة محمد علي ياسر، خلال زيارته موقع المشروع، أن البرنامج السعودي بدأ العمل على تهيئة أرض مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، الذي يعد من أكبر المشروعات التعليمية في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء المستشفى التعليمي.

وقال: سعداء بأن نشاهد الأعمال الإنشائية لهذه المدينة قد بدأت لبناء كليات علمية وطبية، ستكون رافداً للوطن من خلال تخريج الكفاءات الوطنية من شباب وشابات المحافظة وبناء قدراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل.

وتحتوي مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية على كليات طب وهندسة وزراعة، ومشاريع إسكان متنوعة، ومبانٍ إدارية ومسجد، وتعدّ المدينة إحدى مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تقدّر بـ 198 مشروعا ومبادرة في مختلف المحافظات اليمنية.

ويأتي المشروع امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمنيين في مختلف القطاعات في اليمن، بما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.

يُذكر أن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية يأتي ضمن أكثر من 53 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة في سبعة قطاعات رئيسة وهي "الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية".

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
06:01 PM

برنامج تنمية اليمن يبدأ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية بالمهرة

المحافظ محمد آل هادي يؤكد انطلاق الأعمال الإنشائية لبناء كليات علمية وطبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة شرقي اليمن على مساحة مليون متر مربع.

وذكر ممثل البرنامج بمحافظة المهرة محمد آل هادي أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إنشاء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة بجميع تجهيزاته الطبيّة، يتضمن غرفا للعمليات الكبرى وغرفا لعمليات القلب والعناية المركزة، وغرف تنويم وولادة، ومهبط طائرات مروحية للإخلاء الطبي، وغرف حضانة، وقسم أشعة مجهز بالكامل، ومختلف العيادات المتخصصة كالباطنية والأسنان والنساء والأطفال، سعياً إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات.

وأكد محافظ المهرة محمد علي ياسر، خلال زيارته موقع المشروع، أن البرنامج السعودي بدأ العمل على تهيئة أرض مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، الذي يعد من أكبر المشروعات التعليمية في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء المستشفى التعليمي.

وقال: سعداء بأن نشاهد الأعمال الإنشائية لهذه المدينة قد بدأت لبناء كليات علمية وطبية، ستكون رافداً للوطن من خلال تخريج الكفاءات الوطنية من شباب وشابات المحافظة وبناء قدراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل.

وتحتوي مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية على كليات طب وهندسة وزراعة، ومشاريع إسكان متنوعة، ومبانٍ إدارية ومسجد، وتعدّ المدينة إحدى مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تقدّر بـ 198 مشروعا ومبادرة في مختلف المحافظات اليمنية.

ويأتي المشروع امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمنيين في مختلف القطاعات في اليمن، بما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.

يُذكر أن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية يأتي ضمن أكثر من 53 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة في سبعة قطاعات رئيسة وهي "الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية".

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