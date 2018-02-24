"الجوازات" تكشف عدد الأجانب الذين غادروا بشكل نهائي

أكثر من 13 مليون عملية عبر "أبشر" و9 ملايين عبر "مقيم"

قالت المديرية العامة للجوازات إنها أصدرت 541 ألف تأشيرة خروج نهائي العام الماضي 1438 عبر "مقيم".

وأوضحت في "إنفوجرافيك" أن عدد العمليات الإلكترونية التي تمّت عن طريق نظام مقيم، بلغ قرابة 9 ملايين عملية، وتحديداً أكثر من 8 ملايين و920 ألف عملية.

وبلغت تأشيرات الخروج والعودة بنوعيها المفرد والمتعدّد أكثر من 3 ملايين تأشيرة، فيما أُصدرت 403 آلاف هوية مقيم جديدة وتمّ تجديد أكثر من 4 ملايين هوية مقيم، ونقل خدمات 175 ألف مقيم، وتعديل مهنة 67 ألفاً، فيما بلغ عدد الهويات المطبوعة والمتسلّمة عبر البريد أكثر من 591 ألفاً.

وبلغ إجمالي العمليات في المدة نفسها عبر نظام أبشر 13 مليوناً و734 عملية؛ بينها 645 ألف خروج نهائي وأكثر من 4 ملايين خروج وعودة وأكثر من 17 ألف زيارة عائلية.