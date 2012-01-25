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"النقل" تدشن 11 مشروعاً تنموياً لخدمة الطرق بعسير

بإجمالي أطوال تجاوزت 172 كيلومتراً

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تدشين وزارة النقل 11 مشروعاً تنموياً لخدمة الطرق ومرتاديها، بإجمالي أطوال تجاوزت 172 كيلومتراً؛ ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها، بحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وشملت المشاريع: مشروع ازدواج الطريق من أسفل عقبة شعار إلى محافظة محايل عسير، ضمن المرحلتين الأولى والثانية، وإصلاح المسار الحالي لطريق خميس مشيط/ نجران، ومشروع تنفيذ أعمال استكمال المرحلة السادسة لطريق أبها/ الطائف بحمايات، وجدران استناديه ومداخل قرى للأجزاء المنفذة سابقاً، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال عقبة حبو العانزة ثلوث حسوة، وإصلاح المسار الحالي للطريق الساحلي جدة/ جازان (الجزء الواقع في منطقة عسير) ضمن المرحلة الأولى، وتنفيذ ازدواج طريق محايل/ بحر/ أبوسكينة/ الحريضة ضمن أعمال المرحلة الأولى، وتنفيذ أعمال وصلة عبلة الحسو، ووصلة طريق الرديف الشمالي، ومشروع طريق ونفق حسوة ضمن أعمال المرحلة الأولى، ووصلة طريق آل مطير عضاضة.

وأكد "الجاسر" أن هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة، وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة، تجني ثمارها اليوم هذه المنطقة السياحية الحيوية، كما قدم شكره لأمير المنطقة على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهلها، بالإضافة إلى دعمه المستمر لمشاريع الوزارة في المنطقة.

وأشار إلى أن وزارة النقل تولي اهتماماً كبيراً بالمنطقة، وتحرص كل الحرص على إنجاز كل مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية تتمثل في بناء مجتمعٍ حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطنٍ طموح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تدشن 11 مشروعاً تنموياً لخدمة الطرق بعسير
سبق

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تدشين وزارة النقل 11 مشروعاً تنموياً لخدمة الطرق ومرتاديها، بإجمالي أطوال تجاوزت 172 كيلومتراً؛ ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها، بحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وشملت المشاريع: مشروع ازدواج الطريق من أسفل عقبة شعار إلى محافظة محايل عسير، ضمن المرحلتين الأولى والثانية، وإصلاح المسار الحالي لطريق خميس مشيط/ نجران، ومشروع تنفيذ أعمال استكمال المرحلة السادسة لطريق أبها/ الطائف بحمايات، وجدران استناديه ومداخل قرى للأجزاء المنفذة سابقاً، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال عقبة حبو العانزة ثلوث حسوة، وإصلاح المسار الحالي للطريق الساحلي جدة/ جازان (الجزء الواقع في منطقة عسير) ضمن المرحلة الأولى، وتنفيذ ازدواج طريق محايل/ بحر/ أبوسكينة/ الحريضة ضمن أعمال المرحلة الأولى، وتنفيذ أعمال وصلة عبلة الحسو، ووصلة طريق الرديف الشمالي، ومشروع طريق ونفق حسوة ضمن أعمال المرحلة الأولى، ووصلة طريق آل مطير عضاضة.

وأكد "الجاسر" أن هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة، وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة، تجني ثمارها اليوم هذه المنطقة السياحية الحيوية، كما قدم شكره لأمير المنطقة على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهلها، بالإضافة إلى دعمه المستمر لمشاريع الوزارة في المنطقة.

وأشار إلى أن وزارة النقل تولي اهتماماً كبيراً بالمنطقة، وتحرص كل الحرص على إنجاز كل مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية تتمثل في بناء مجتمعٍ حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطنٍ طموح.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
03:12 PM

"النقل" تدشن 11 مشروعاً تنموياً لخدمة الطرق بعسير

بإجمالي أطوال تجاوزت 172 كيلومتراً

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عبدالله الراجحي - عسير
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رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تدشين وزارة النقل 11 مشروعاً تنموياً لخدمة الطرق ومرتاديها، بإجمالي أطوال تجاوزت 172 كيلومتراً؛ ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها، بحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وشملت المشاريع: مشروع ازدواج الطريق من أسفل عقبة شعار إلى محافظة محايل عسير، ضمن المرحلتين الأولى والثانية، وإصلاح المسار الحالي لطريق خميس مشيط/ نجران، ومشروع تنفيذ أعمال استكمال المرحلة السادسة لطريق أبها/ الطائف بحمايات، وجدران استناديه ومداخل قرى للأجزاء المنفذة سابقاً، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال عقبة حبو العانزة ثلوث حسوة، وإصلاح المسار الحالي للطريق الساحلي جدة/ جازان (الجزء الواقع في منطقة عسير) ضمن المرحلة الأولى، وتنفيذ ازدواج طريق محايل/ بحر/ أبوسكينة/ الحريضة ضمن أعمال المرحلة الأولى، وتنفيذ أعمال وصلة عبلة الحسو، ووصلة طريق الرديف الشمالي، ومشروع طريق ونفق حسوة ضمن أعمال المرحلة الأولى، ووصلة طريق آل مطير عضاضة.

وأكد "الجاسر" أن هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة، وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمتابعة المستمرة، تجني ثمارها اليوم هذه المنطقة السياحية الحيوية، كما قدم شكره لأمير المنطقة على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهلها، بالإضافة إلى دعمه المستمر لمشاريع الوزارة في المنطقة.

وأشار إلى أن وزارة النقل تولي اهتماماً كبيراً بالمنطقة، وتحرص كل الحرص على إنجاز كل مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية تتمثل في بناء مجتمعٍ حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطنٍ طموح.

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