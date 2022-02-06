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وزير التعليم يوجّه القطاعات التعليمية بالاحتفاء بيوم التأسيس

للتعريف بالعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء بيوم التأسيس في 22 فبراير الجاري، من خلال إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.

يأتي توجيه الوزير آل الشيخ؛ باحتفال وزارة التعليم بذكرى تأسيس الدولة السعودية في قطاعاتها كافة، إيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود، وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمَن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.

وأكّد التوجيه بإقامة وتنظيم الفعاليات والبرامج والأنشطة لمناسبة يوم التأسيس حضورياً، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة كافة، وعن بُعد في منصتي "مدرستي" و"روضتي"، ومراعاة الفئات العمرية للطلبة في جميع المراحل الدراسية عند إعداد تلك الأنشطة والبرامج.

وزير التعليم حمد آل الشيخ يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يوجّه القطاعات التعليمية بالاحتفاء بيوم التأسيس
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء بيوم التأسيس في 22 فبراير الجاري، من خلال إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.

يأتي توجيه الوزير آل الشيخ؛ باحتفال وزارة التعليم بذكرى تأسيس الدولة السعودية في قطاعاتها كافة، إيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود، وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمَن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.

وأكّد التوجيه بإقامة وتنظيم الفعاليات والبرامج والأنشطة لمناسبة يوم التأسيس حضورياً، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة كافة، وعن بُعد في منصتي "مدرستي" و"روضتي"، ومراعاة الفئات العمرية للطلبة في جميع المراحل الدراسية عند إعداد تلك الأنشطة والبرامج.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:50 AM

وزير التعليم يوجّه القطاعات التعليمية بالاحتفاء بيوم التأسيس

للتعريف بالعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء بيوم التأسيس في 22 فبراير الجاري، من خلال إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.

يأتي توجيه الوزير آل الشيخ؛ باحتفال وزارة التعليم بذكرى تأسيس الدولة السعودية في قطاعاتها كافة، إيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود، وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمَن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.

وأكّد التوجيه بإقامة وتنظيم الفعاليات والبرامج والأنشطة لمناسبة يوم التأسيس حضورياً، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة كافة، وعن بُعد في منصتي "مدرستي" و"روضتي"، ومراعاة الفئات العمرية للطلبة في جميع المراحل الدراسية عند إعداد تلك الأنشطة والبرامج.

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