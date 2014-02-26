مركز الملك سلمان يوزّع أكثر من 130 طناً من السلال الغذائية في سقطرى

يستفيد منها 7.300 فرد

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 130 طناً و219 كيلوجراماً من السلال الغذائية في مناطق قابهيتن ودكسم في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، يستفيد منها 7.300 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، والتي بلغت 575 مشروعاً.