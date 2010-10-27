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مدير عام بيئة مكة يتفقد مكتب الوزارة بمحافظة الكامل

التقى محافظ محافظة الكامل طراد بن فهد البركاتي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، والوفد المرافق له، بمقر المحافظة، على هامش زيارته للمحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات في مجال البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل والمراكز التابعة لها وبحث سبل دعمها في كافة المجالات.

وثمن محافظ الكامل الجهود التي يبذلها مكتب الوزارة بالمحافظة في سبيل خدمة المواطنين، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، وأن تحقق مثل هذه اللقاءات أهدافها.

وتفقد "الغامدي" مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، وكان في استقباله مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالكامل المهندس ناجم رضوان السلمي.

واستعرض مع مدراء الوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة وناقش احتياجاتها، كما وقف على احتياجات المكتب وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية والعمل على أن تصل لكافة المستفيدين والمستحقين لها.

ووقف "الغامدي" على مواقع التشجير في المحافظة، ومنها مشاركة مكتب الكامل في مبادرة لنجعلها خضراء بزراعة٢٠٠٠ شتلة.

وحث "الغامدي" موظفي مكتب الكامل على رفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية الوزارة وخدمة المحافظة، أسوة ببقية مكاتب الوزارة في منطقة مكة المكرمة.

وأكد "الغامدي" على أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكافة المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

ورافق "الغامدي" فريق عمل مكون من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة.

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مدير عام بيئة مكة يتفقد مكتب الوزارة بمحافظة الكامل
سبق

التقى محافظ محافظة الكامل طراد بن فهد البركاتي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، والوفد المرافق له، بمقر المحافظة، على هامش زيارته للمحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات في مجال البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل والمراكز التابعة لها وبحث سبل دعمها في كافة المجالات.

وثمن محافظ الكامل الجهود التي يبذلها مكتب الوزارة بالمحافظة في سبيل خدمة المواطنين، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، وأن تحقق مثل هذه اللقاءات أهدافها.

وتفقد "الغامدي" مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، وكان في استقباله مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالكامل المهندس ناجم رضوان السلمي.

واستعرض مع مدراء الوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة وناقش احتياجاتها، كما وقف على احتياجات المكتب وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية والعمل على أن تصل لكافة المستفيدين والمستحقين لها.

ووقف "الغامدي" على مواقع التشجير في المحافظة، ومنها مشاركة مكتب الكامل في مبادرة لنجعلها خضراء بزراعة٢٠٠٠ شتلة.

وحث "الغامدي" موظفي مكتب الكامل على رفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية الوزارة وخدمة المحافظة، أسوة ببقية مكاتب الوزارة في منطقة مكة المكرمة.

وأكد "الغامدي" على أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكافة المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

ورافق "الغامدي" فريق عمل مكون من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
03:15 PM

مدير عام بيئة مكة يتفقد مكتب الوزارة بمحافظة الكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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التقى محافظ محافظة الكامل طراد بن فهد البركاتي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، والوفد المرافق له، بمقر المحافظة، على هامش زيارته للمحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات في مجال البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل والمراكز التابعة لها وبحث سبل دعمها في كافة المجالات.

وثمن محافظ الكامل الجهود التي يبذلها مكتب الوزارة بالمحافظة في سبيل خدمة المواطنين، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، وأن تحقق مثل هذه اللقاءات أهدافها.

وتفقد "الغامدي" مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل، وكان في استقباله مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالكامل المهندس ناجم رضوان السلمي.

واستعرض مع مدراء الوحدات المهام التي تقوم بها كل وحدة وناقش احتياجاتها، كما وقف على احتياجات المكتب وكذلك البرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية والعمل على أن تصل لكافة المستفيدين والمستحقين لها.

ووقف "الغامدي" على مواقع التشجير في المحافظة، ومنها مشاركة مكتب الكامل في مبادرة لنجعلها خضراء بزراعة٢٠٠٠ شتلة.

وحث "الغامدي" موظفي مكتب الكامل على رفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية الوزارة وخدمة المحافظة، أسوة ببقية مكاتب الوزارة في منطقة مكة المكرمة.

وأكد "الغامدي" على أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكافة المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.

ورافق "الغامدي" فريق عمل مكون من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة.

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