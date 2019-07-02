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محافظ شقراء يلتقي المزارعين ويناقش إنشاء سوق جديد ومنافذ للتسويق

قال: أتطلع إلى دعم القطاع الزراعي في المحافظة وجذب الاستثمارات إليها

عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ اللقاء الأول مع المزارعين بالمحافظة، تحت تنظيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء.

واستعرض المزارعون مع المحافظ عدداً من المحاور التي بحثت واقع القطاع الزراعي بالمحافظة، وجهود تنمية القطاع والرقي بمنتجاته بما يلبي تطلعات المزارعين والمستثمرين في المحافظة، كقطاع رائد يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وناقش الحضور طلب المزارعين تأجيل موعد مهرجان فلفل شقراء؛ ليكون في شهر مايو ٢٠٢٠، والبحث عن موقع لإنشاء سوق للخضار؛ كون السوق الحالي لا يتناسب مع حجم المحافظة، والتنسيق مع الجهات المختصة لفرض رقابة صارمة على المنتجات الزراعية، ومتابعة تطبيق أنظمة السعودة للعاملين في سوق الخضار والمنتجات الزراعية.

وتطرق المجتمعون لمشكلة تسويق المنتجات الزراعية في المحافظة، والبحث عن منافذ تسويقية لها مع ضرورة إشراك الأسر المنتجة في بيع تلك المنتجات وتسويقها.

وأشاد المزارعون بدور محافظ شقراء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، في خدمة المزارعين، وتقديم الدعم لهم في جميع المجالات، التي كان آخرها مكافحة الجراد حيث بذلت المحافظة والزراعة جهوداً مشكورة في سبيل مكافحته والقضاء عليه.

من جانبه، أكّد "البواردي"؛ دعمه اللامحدود للمزارعين ووقوفه إلى جانبهم وحرصه على تسهيل أعمالهم، وذكر لهم فيما يتعلق بموعد مهرجان فلفل شقراء أن أيّ موعد يناسب المزارعين ويتم تحديده نحن معهم فيما يتفقون عليه.

وقال: بالنسبة لإنشاء مقر جديد لسوق الخضار، فسيتم بحث ذلك مع مدير البلدية بشقراء، وندعم المقترح حسب توافر الموقع والإمكانات.

وأضاف: أتطلع للنهوض بالقطاع الزراعي وبالمنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة شقراء، وسأسعى لكي تكون المحافظة رائدة في الاستثمار الزراعي، لاسيما مع توافر مقومات النجاح فيها من مياه عذبة وتربة جيدة وكفاءات بشرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ شقراء يلتقي المزارعين ويناقش إنشاء سوق جديد ومنافذ للتسويق
سبق

عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ اللقاء الأول مع المزارعين بالمحافظة، تحت تنظيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء.

واستعرض المزارعون مع المحافظ عدداً من المحاور التي بحثت واقع القطاع الزراعي بالمحافظة، وجهود تنمية القطاع والرقي بمنتجاته بما يلبي تطلعات المزارعين والمستثمرين في المحافظة، كقطاع رائد يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وناقش الحضور طلب المزارعين تأجيل موعد مهرجان فلفل شقراء؛ ليكون في شهر مايو ٢٠٢٠، والبحث عن موقع لإنشاء سوق للخضار؛ كون السوق الحالي لا يتناسب مع حجم المحافظة، والتنسيق مع الجهات المختصة لفرض رقابة صارمة على المنتجات الزراعية، ومتابعة تطبيق أنظمة السعودة للعاملين في سوق الخضار والمنتجات الزراعية.

وتطرق المجتمعون لمشكلة تسويق المنتجات الزراعية في المحافظة، والبحث عن منافذ تسويقية لها مع ضرورة إشراك الأسر المنتجة في بيع تلك المنتجات وتسويقها.

وأشاد المزارعون بدور محافظ شقراء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، في خدمة المزارعين، وتقديم الدعم لهم في جميع المجالات، التي كان آخرها مكافحة الجراد حيث بذلت المحافظة والزراعة جهوداً مشكورة في سبيل مكافحته والقضاء عليه.

من جانبه، أكّد "البواردي"؛ دعمه اللامحدود للمزارعين ووقوفه إلى جانبهم وحرصه على تسهيل أعمالهم، وذكر لهم فيما يتعلق بموعد مهرجان فلفل شقراء أن أيّ موعد يناسب المزارعين ويتم تحديده نحن معهم فيما يتفقون عليه.

وقال: بالنسبة لإنشاء مقر جديد لسوق الخضار، فسيتم بحث ذلك مع مدير البلدية بشقراء، وندعم المقترح حسب توافر الموقع والإمكانات.

وأضاف: أتطلع للنهوض بالقطاع الزراعي وبالمنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة شقراء، وسأسعى لكي تكون المحافظة رائدة في الاستثمار الزراعي، لاسيما مع توافر مقومات النجاح فيها من مياه عذبة وتربة جيدة وكفاءات بشرية.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:47 AM

محافظ شقراء يلتقي المزارعين ويناقش إنشاء سوق جديد ومنافذ للتسويق

قال: أتطلع إلى دعم القطاع الزراعي في المحافظة وجذب الاستثمارات إليها

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فلاح الجوفان - شقراء
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عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ اللقاء الأول مع المزارعين بالمحافظة، تحت تنظيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء.

واستعرض المزارعون مع المحافظ عدداً من المحاور التي بحثت واقع القطاع الزراعي بالمحافظة، وجهود تنمية القطاع والرقي بمنتجاته بما يلبي تطلعات المزارعين والمستثمرين في المحافظة، كقطاع رائد يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وناقش الحضور طلب المزارعين تأجيل موعد مهرجان فلفل شقراء؛ ليكون في شهر مايو ٢٠٢٠، والبحث عن موقع لإنشاء سوق للخضار؛ كون السوق الحالي لا يتناسب مع حجم المحافظة، والتنسيق مع الجهات المختصة لفرض رقابة صارمة على المنتجات الزراعية، ومتابعة تطبيق أنظمة السعودة للعاملين في سوق الخضار والمنتجات الزراعية.

وتطرق المجتمعون لمشكلة تسويق المنتجات الزراعية في المحافظة، والبحث عن منافذ تسويقية لها مع ضرورة إشراك الأسر المنتجة في بيع تلك المنتجات وتسويقها.

وأشاد المزارعون بدور محافظ شقراء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، في خدمة المزارعين، وتقديم الدعم لهم في جميع المجالات، التي كان آخرها مكافحة الجراد حيث بذلت المحافظة والزراعة جهوداً مشكورة في سبيل مكافحته والقضاء عليه.

من جانبه، أكّد "البواردي"؛ دعمه اللامحدود للمزارعين ووقوفه إلى جانبهم وحرصه على تسهيل أعمالهم، وذكر لهم فيما يتعلق بموعد مهرجان فلفل شقراء أن أيّ موعد يناسب المزارعين ويتم تحديده نحن معهم فيما يتفقون عليه.

وقال: بالنسبة لإنشاء مقر جديد لسوق الخضار، فسيتم بحث ذلك مع مدير البلدية بشقراء، وندعم المقترح حسب توافر الموقع والإمكانات.

وأضاف: أتطلع للنهوض بالقطاع الزراعي وبالمنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة شقراء، وسأسعى لكي تكون المحافظة رائدة في الاستثمار الزراعي، لاسيما مع توافر مقومات النجاح فيها من مياه عذبة وتربة جيدة وكفاءات بشرية.

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