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دعوة للتقديم على 100 وحدة سكنية في "عقيق الباحة" .. هنا الشروط

قدّمتها مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي

دعت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، المواطنين المستحقين في محافظة العقيق والمراكز التابعة لها، إلى التقديم للحصول على وحدات سكنية في المشروع الواقع في محافظة العقيق الذي يضم 100 وحدة سكنية، وفق الشروط المحددة من قِبل اللجنة المشكّلة في محافظة العقيق.

وقال المشرف على إسكان الملك عبدالله بمحافظة العقيق محمد سفر فهاد؛ لـ "سبق": شروط الحصول على الوحدة السكنية تتضمن أن يكون من سكان محافظة العقيق أو مراكزها وأن يكون سعودي الجنسية وألا يكون لديه عقار أو أرض أو قرض سكني أو سجل تجاري قائم وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة أشخاص.

وأضاف: الأولوية للمستفيدين من جمعية البر والضمان الاجتماعي ومَن لديه طلب سابق لا يلزمه تقديم طلب جديد.

وأردف: سيتم استقبال الطلبات لمَن تنطبق عليه الشروط لمدة شهر بدءاً من تاريخ 14 / 2 / 1441 حتى تاريخ 14 / 3 / 1441 في مقر المشروع السكني على طريق كرا.

مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي وحدات سكنية العقيق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعوة للتقديم على 100 وحدة سكنية في "عقيق الباحة" .. هنا الشروط
سبق

دعت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، المواطنين المستحقين في محافظة العقيق والمراكز التابعة لها، إلى التقديم للحصول على وحدات سكنية في المشروع الواقع في محافظة العقيق الذي يضم 100 وحدة سكنية، وفق الشروط المحددة من قِبل اللجنة المشكّلة في محافظة العقيق.

وقال المشرف على إسكان الملك عبدالله بمحافظة العقيق محمد سفر فهاد؛ لـ "سبق": شروط الحصول على الوحدة السكنية تتضمن أن يكون من سكان محافظة العقيق أو مراكزها وأن يكون سعودي الجنسية وألا يكون لديه عقار أو أرض أو قرض سكني أو سجل تجاري قائم وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة أشخاص.

وأضاف: الأولوية للمستفيدين من جمعية البر والضمان الاجتماعي ومَن لديه طلب سابق لا يلزمه تقديم طلب جديد.

وأردف: سيتم استقبال الطلبات لمَن تنطبق عليه الشروط لمدة شهر بدءاً من تاريخ 14 / 2 / 1441 حتى تاريخ 14 / 3 / 1441 في مقر المشروع السكني على طريق كرا.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
12:31 PM

دعوة للتقديم على 100 وحدة سكنية في "عقيق الباحة" .. هنا الشروط

قدّمتها مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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1,796

دعت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، المواطنين المستحقين في محافظة العقيق والمراكز التابعة لها، إلى التقديم للحصول على وحدات سكنية في المشروع الواقع في محافظة العقيق الذي يضم 100 وحدة سكنية، وفق الشروط المحددة من قِبل اللجنة المشكّلة في محافظة العقيق.

وقال المشرف على إسكان الملك عبدالله بمحافظة العقيق محمد سفر فهاد؛ لـ "سبق": شروط الحصول على الوحدة السكنية تتضمن أن يكون من سكان محافظة العقيق أو مراكزها وأن يكون سعودي الجنسية وألا يكون لديه عقار أو أرض أو قرض سكني أو سجل تجاري قائم وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة أشخاص.

وأضاف: الأولوية للمستفيدين من جمعية البر والضمان الاجتماعي ومَن لديه طلب سابق لا يلزمه تقديم طلب جديد.

وأردف: سيتم استقبال الطلبات لمَن تنطبق عليه الشروط لمدة شهر بدءاً من تاريخ 14 / 2 / 1441 حتى تاريخ 14 / 3 / 1441 في مقر المشروع السكني على طريق كرا.

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