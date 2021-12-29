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"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

تحذير شديد لـ"الصحة العالمية" من "تسونامي إصابات" بسبب متحوري "دلتا" و"أوميكرون"

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن "قلقه الكبير" من حدوث "تسونامي إصابات" بكورونا؛ بسبب متحوري "دلتا" و"أوميكرون".

وقال "غيبريسوس" في حديثه مع الصحفيين اليوم الأربعاء: "حان الوقت لتجاوز المصالح القومية، ويجب تطعيم 70% من سكان العالم"، داعيًا إلى مشاركة اللقاحات بشكل أسرع.

وأضاف أن تركيز الدول الغنية على الجرعات المعززة قد يؤدى إلى نقص في اللقاحات لدى البلدان الفقيرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحذير شديد لـ"الصحة العالمية" من "تسونامي إصابات" بسبب متحوري "دلتا" و"أوميكرون"
سبق

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن "قلقه الكبير" من حدوث "تسونامي إصابات" بكورونا؛ بسبب متحوري "دلتا" و"أوميكرون".

وقال "غيبريسوس" في حديثه مع الصحفيين اليوم الأربعاء: "حان الوقت لتجاوز المصالح القومية، ويجب تطعيم 70% من سكان العالم"، داعيًا إلى مشاركة اللقاحات بشكل أسرع.

وأضاف أن تركيز الدول الغنية على الجرعات المعززة قد يؤدى إلى نقص في اللقاحات لدى البلدان الفقيرة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
05:58 PM

تحذير شديد لـ"الصحة العالمية" من "تسونامي إصابات" بسبب متحوري "دلتا" و"أوميكرون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن "قلقه الكبير" من حدوث "تسونامي إصابات" بكورونا؛ بسبب متحوري "دلتا" و"أوميكرون".

وقال "غيبريسوس" في حديثه مع الصحفيين اليوم الأربعاء: "حان الوقت لتجاوز المصالح القومية، ويجب تطعيم 70% من سكان العالم"، داعيًا إلى مشاركة اللقاحات بشكل أسرع.

وأضاف أن تركيز الدول الغنية على الجرعات المعززة قد يؤدى إلى نقص في اللقاحات لدى البلدان الفقيرة.

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