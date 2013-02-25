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شاهد طلاب "أبو الغرفة" يفترشون الخلا بحثًا عن شبكة.. والقناة السعودية تتفاعل مع "سبق"

بثت تقريرًا كشفت من خلاله عدم قدرة المعلمين والطلاب على الدخول لمنصة "مدرستي"

تفاعلت القناة السعودية الأولى مع معاناة سكان أبو الغرفة بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان مع الشبكة وذلك بعد التقرير الذي نشرته "سبق" تحت عنوان؛ أولياء أمور طلاب "أبو الغرفة": طالبنا بـ"4 G" فانطفأ البرج بسبب الديزل.

وبثت القناة تقريرًا للزميل محمد المواسي كشفت من خلاله حجم المعاناة التي يتكبدها السكان نتيجة لضعف الشبكة وعدم قدرة المعلمين والطلاب في الدخول لمنصة مدرستي، الأمر الذي يضطرهم إلى الخروج من منازلهم والجلوس في الخلا بحثًا عنها.

وكان أولياء أمور طلاب قد جددوا مناشدتهم لشركة الاتصالات السعودية بتدعيم البرج بخدمة "4 G" بجانب إيجاد حلول لانقطاع الشبكة نتيجة لخروج البرج عن الخدمة بسبب الديزل.

وأشاروا إلى أن الخدمة حاليًا ضعيفة، ولا تخدم الطلاب بالشكل الصحيح من خلال منصة مدرستي ما يضطر بعضهم إلى البحث في مواقع أخرى خارج القرية على الرغم من قرب البرج من قريتهم والذي يبعد نحو 300 متر فقط.

وأكد السكان أنهم هم من تقدموا بطلب تركيب البرج من أجل تدعيم الشبكة في القرية والقرى المجاورة لها لكن المؤسف أننا نشاهد البرج ولا ننعم بخدمته وقالوا: أملنا في شركة الاتصالات السعودية وهيئة الاتصالات كبير بسرعة حل المشكلة ومحاولة تدعيم البرج لتكون الشبكة أقوى من ذلك.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت عن خطوات تقديم شكوى ضد مزودي الخدمات والتي جاء من ضمنها تدني مستوى الخدمة وانقطاعها؛ وذلك من خلال نظام الشكاوى بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

يُشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد أقرت الدراسة عن بعد حتى نهاية العام نظرًا لاستمرار الظروف الراهنة.

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شاهد طلاب "أبو الغرفة" يفترشون الخلا بحثًا عن شبكة.. والقناة السعودية تتفاعل مع "سبق"
سبق

تفاعلت القناة السعودية الأولى مع معاناة سكان أبو الغرفة بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان مع الشبكة وذلك بعد التقرير الذي نشرته "سبق" تحت عنوان؛ أولياء أمور طلاب "أبو الغرفة": طالبنا بـ"4 G" فانطفأ البرج بسبب الديزل.

وبثت القناة تقريرًا للزميل محمد المواسي كشفت من خلاله حجم المعاناة التي يتكبدها السكان نتيجة لضعف الشبكة وعدم قدرة المعلمين والطلاب في الدخول لمنصة مدرستي، الأمر الذي يضطرهم إلى الخروج من منازلهم والجلوس في الخلا بحثًا عنها.

وكان أولياء أمور طلاب قد جددوا مناشدتهم لشركة الاتصالات السعودية بتدعيم البرج بخدمة "4 G" بجانب إيجاد حلول لانقطاع الشبكة نتيجة لخروج البرج عن الخدمة بسبب الديزل.

وأشاروا إلى أن الخدمة حاليًا ضعيفة، ولا تخدم الطلاب بالشكل الصحيح من خلال منصة مدرستي ما يضطر بعضهم إلى البحث في مواقع أخرى خارج القرية على الرغم من قرب البرج من قريتهم والذي يبعد نحو 300 متر فقط.

وأكد السكان أنهم هم من تقدموا بطلب تركيب البرج من أجل تدعيم الشبكة في القرية والقرى المجاورة لها لكن المؤسف أننا نشاهد البرج ولا ننعم بخدمته وقالوا: أملنا في شركة الاتصالات السعودية وهيئة الاتصالات كبير بسرعة حل المشكلة ومحاولة تدعيم البرج لتكون الشبكة أقوى من ذلك.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت عن خطوات تقديم شكوى ضد مزودي الخدمات والتي جاء من ضمنها تدني مستوى الخدمة وانقطاعها؛ وذلك من خلال نظام الشكاوى بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

يُشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد أقرت الدراسة عن بعد حتى نهاية العام نظرًا لاستمرار الظروف الراهنة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
01:41 AM

شاهد طلاب "أبو الغرفة" يفترشون الخلا بحثًا عن شبكة.. والقناة السعودية تتفاعل مع "سبق"

بثت تقريرًا كشفت من خلاله عدم قدرة المعلمين والطلاب على الدخول لمنصة "مدرستي"

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قاسم الخبراني - الرياض
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تفاعلت القناة السعودية الأولى مع معاناة سكان أبو الغرفة بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان مع الشبكة وذلك بعد التقرير الذي نشرته "سبق" تحت عنوان؛ أولياء أمور طلاب "أبو الغرفة": طالبنا بـ"4 G" فانطفأ البرج بسبب الديزل.

وبثت القناة تقريرًا للزميل محمد المواسي كشفت من خلاله حجم المعاناة التي يتكبدها السكان نتيجة لضعف الشبكة وعدم قدرة المعلمين والطلاب في الدخول لمنصة مدرستي، الأمر الذي يضطرهم إلى الخروج من منازلهم والجلوس في الخلا بحثًا عنها.

وكان أولياء أمور طلاب قد جددوا مناشدتهم لشركة الاتصالات السعودية بتدعيم البرج بخدمة "4 G" بجانب إيجاد حلول لانقطاع الشبكة نتيجة لخروج البرج عن الخدمة بسبب الديزل.

وأشاروا إلى أن الخدمة حاليًا ضعيفة، ولا تخدم الطلاب بالشكل الصحيح من خلال منصة مدرستي ما يضطر بعضهم إلى البحث في مواقع أخرى خارج القرية على الرغم من قرب البرج من قريتهم والذي يبعد نحو 300 متر فقط.

وأكد السكان أنهم هم من تقدموا بطلب تركيب البرج من أجل تدعيم الشبكة في القرية والقرى المجاورة لها لكن المؤسف أننا نشاهد البرج ولا ننعم بخدمته وقالوا: أملنا في شركة الاتصالات السعودية وهيئة الاتصالات كبير بسرعة حل المشكلة ومحاولة تدعيم البرج لتكون الشبكة أقوى من ذلك.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد كشفت عن خطوات تقديم شكوى ضد مزودي الخدمات والتي جاء من ضمنها تدني مستوى الخدمة وانقطاعها؛ وذلك من خلال نظام الشكاوى بموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

يُشار إلى أن وزارة التعليم كانت قد أقرت الدراسة عن بعد حتى نهاية العام نظرًا لاستمرار الظروف الراهنة.

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