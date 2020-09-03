"الطيران المدني" تمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين

في مبادرة لتعزيز وتشجيع قطاع تشغيل أنشطة الطيران

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب التقديم لأصحاب الخبرة من حاملي رخص ومؤهلات مدربي الطيران على طائرات الجايروكوبتر، والطائرات الخفيفة، والطائرات ذات المحرك الواحد ومتعددة المحركات، والطائرات العمودية، الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على شهادة تفويض من الهيئة لامتحان الطيارين وفق اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران.



وذكرت الهيئة أنها تسعى إلى تنمية قدراتها التنظيمية من خلال مراجعة لوائحها التنفيذية لسلامة الطيران؛ لمواكبة مستجدات الصناعة ومتطلبات المرحلة وتمكين أنشطة الطيران العام في المملكة، ومن ضمنها توفير مختبري الطيارين المؤهلين وبالأعداد المناسبة لتلبية النمو المطّرد في أعداد المقبلين على ممارسة الطيران الخفيف، والطيران الترفيهي، من خلال الرابط https://gaca.gov.sa/web/en-gb/e-service/designates-pilot-examiner-%E2%80%93-initial.





وأوضحت أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز وتشجع قطاع تشغيل أنشطة الطيران العام في إطار اهتمام الهيئة بالقطاع ودعمه وإتاحة الفرصة لتطويره وفق أعلى معايير السلامة والأمن وتطبيق جميع اشتراطات السلامة على جميع العاملين فيه.