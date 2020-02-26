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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7711.12 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.9 مليارات ريال لأكثر من 155 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 47.03 نقطة ليقفل عند مستوى 7711.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اتحاد الخليج، وفيبكو، والأصيل، ومهارة، وطباعة وتغليف؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: مجموعة السريع، ومتلايف إيه أي جي العربي، وأسمنت أم القرى، وأسيج، والأسماك؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.20% و9.91%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وجبل عمر، ومجموعة السريع، والراجحي؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، وسابك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 4.49 نقطة ليقفل عند مستوى 7627.63 نقطة، وبتداولات تجاوزت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 330 ألف سهم، تقاسمتها 755 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7711.12 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 47.03 نقطة ليقفل عند مستوى 7711.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اتحاد الخليج، وفيبكو، والأصيل، ومهارة، وطباعة وتغليف؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: مجموعة السريع، ومتلايف إيه أي جي العربي، وأسمنت أم القرى، وأسيج، والأسماك؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.20% و9.91%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وجبل عمر، ومجموعة السريع، والراجحي؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، وسابك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 4.49 نقطة ليقفل عند مستوى 7627.63 نقطة، وبتداولات تجاوزت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 330 ألف سهم، تقاسمتها 755 صفقة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:10 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7711.12 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.9 مليارات ريال لأكثر من 155 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 47.03 نقطة ليقفل عند مستوى 7711.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 175 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اتحاد الخليج، وفيبكو، والأصيل، ومهارة، وطباعة وتغليف؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: مجموعة السريع، ومتلايف إيه أي جي العربي، وأسمنت أم القرى، وأسيج، والأسماك؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.20% و9.91%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، وجبل عمر، ومجموعة السريع، والراجحي؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، وسابك؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 4.49 نقطة ليقفل عند مستوى 7627.63 نقطة، وبتداولات تجاوزت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 330 ألف سهم، تقاسمتها 755 صفقة.

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