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هيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان

بمشاركة مؤسسات أممية

تنظم هيئة حقوق الإنسان غدًا برعاية رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ملتقى بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان"؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.

ويستعرض الملتقى خلال جلسته الأولى جهودَ المملكة العربية السعودية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وجهود المملكة على الصعيد الوطني في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما يستعرض أبرز الإصلاحات والتطورات في مجال العدالة الجنائية.

وتناقش الجلسة الثانية أبرز جهود المملكة والتطورات في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود المملكة الإقليمية والوطنية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما يستعرض أبرز الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق المرأة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان
سبق

تنظم هيئة حقوق الإنسان غدًا برعاية رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ملتقى بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان"؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.

ويستعرض الملتقى خلال جلسته الأولى جهودَ المملكة العربية السعودية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وجهود المملكة على الصعيد الوطني في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما يستعرض أبرز الإصلاحات والتطورات في مجال العدالة الجنائية.

وتناقش الجلسة الثانية أبرز جهود المملكة والتطورات في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود المملكة الإقليمية والوطنية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما يستعرض أبرز الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق المرأة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
06:52 PM

هيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان

بمشاركة مؤسسات أممية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم هيئة حقوق الإنسان غدًا برعاية رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، ملتقى بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان"؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.

ويستعرض الملتقى خلال جلسته الأولى جهودَ المملكة العربية السعودية الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وجهود المملكة على الصعيد الوطني في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما يستعرض أبرز الإصلاحات والتطورات في مجال العدالة الجنائية.

وتناقش الجلسة الثانية أبرز جهود المملكة والتطورات في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود المملكة الإقليمية والوطنية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما يستعرض أبرز الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق المرأة.

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