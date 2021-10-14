النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" ينبِّه 3 مناطق: ضباب وسُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" ينبِّه 3 مناطق: ضباب وسُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
01:46 AM

"الأرصاد" ينبِّه 3 مناطق: ضباب وسُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,971

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,637

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة