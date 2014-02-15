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"الصحة": تسجيل 1982 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3372 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا عالمياً: إجمالي الإصابات 413.5 مليون واللقاحات 10.2 مليار جرعة

جونز هوبكنز الأمريكية: ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و826 ألف وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 413.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.2 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 413 مليوناً و501 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و826 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و222 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا عالمياً: إجمالي الإصابات 413.5 مليون واللقاحات 10.2 مليار جرعة
سبق

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 413.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.2 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 413 مليوناً و501 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و826 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و222 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
09:46 AM

كورونا عالمياً: إجمالي الإصابات 413.5 مليون واللقاحات 10.2 مليار جرعة

جونز هوبكنز الأمريكية: ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و826 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 413.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.2 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 413 مليوناً و501 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و826 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و222 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,477
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,151
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38 مليار ..

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