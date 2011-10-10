النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دوري أبطال أفريقيا.. "قرعة نارية" لممثلي العرب

يصطدم حامل اللقب الترجي التونسي بالرجاء المغربي

أسفرت قرعة الدور السادس عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات نارية لممثلي الأندية العربية، البالغ عددها 8 أندية من شمال إفريقيا؛ فيما قد ينضم إليهم الزمالك المصري في حال فوزه على جينراسيون فوت السنغالي.

وضمت المجموعة الأولى مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

فيما شهدت المجموعة الثانية، صدامًا بين 3 أندية عربية هي "الأهلي المصري" و"النجم الساحلي التونسي" و"الهلال السوداني"، بجانب فريق "بلاتينيوم الزيمبابوي".

ويواجه الوداد المغربي فِرَق اتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنغولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويصطدم حامل اللقب الترجي التونسي بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في المجموعة الرابعة، ويزاحمهما في المنافسة شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي.

أزمة الزمالك وجينيراسيون

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعادة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن ثارت أزمة بسبب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووفق ما نقلته "سكاي ينوز"، أكد "الكاف" في بيانه أنه تَقَرّر إعادة إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون في 24 أكتوبر الجاري في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وشدد "الكاف" على أنه منح الزمالك مهلة حتى 12 أكتوبر الجاري؛ من أجل تحديد الملعب النهائي للمباراة.

ومن المقرر أن ينتقل الفريق الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى الدور الـ32 بكأس الكونفيدرالية الأفريقية؛ حيث ستقام مباراته الأولى في 30 أكتوبر والمباراة الثانية في 5 نوفمبر المقبل.

دوري أبطال إفريقيا كرة قدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
دوري أبطال أفريقيا.. "قرعة نارية" لممثلي العرب
سبق

أسفرت قرعة الدور السادس عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات نارية لممثلي الأندية العربية، البالغ عددها 8 أندية من شمال إفريقيا؛ فيما قد ينضم إليهم الزمالك المصري في حال فوزه على جينراسيون فوت السنغالي.

وضمت المجموعة الأولى مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

فيما شهدت المجموعة الثانية، صدامًا بين 3 أندية عربية هي "الأهلي المصري" و"النجم الساحلي التونسي" و"الهلال السوداني"، بجانب فريق "بلاتينيوم الزيمبابوي".

ويواجه الوداد المغربي فِرَق اتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنغولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويصطدم حامل اللقب الترجي التونسي بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في المجموعة الرابعة، ويزاحمهما في المنافسة شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي.

أزمة الزمالك وجينيراسيون

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعادة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن ثارت أزمة بسبب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووفق ما نقلته "سكاي ينوز"، أكد "الكاف" في بيانه أنه تَقَرّر إعادة إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون في 24 أكتوبر الجاري في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وشدد "الكاف" على أنه منح الزمالك مهلة حتى 12 أكتوبر الجاري؛ من أجل تحديد الملعب النهائي للمباراة.

ومن المقرر أن ينتقل الفريق الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى الدور الـ32 بكأس الكونفيدرالية الأفريقية؛ حيث ستقام مباراته الأولى في 30 أكتوبر والمباراة الثانية في 5 نوفمبر المقبل.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
09:32 AM

دوري أبطال أفريقيا.. "قرعة نارية" لممثلي العرب

يصطدم حامل اللقب الترجي التونسي بالرجاء المغربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,318

أسفرت قرعة الدور السادس عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات نارية لممثلي الأندية العربية، البالغ عددها 8 أندية من شمال إفريقيا؛ فيما قد ينضم إليهم الزمالك المصري في حال فوزه على جينراسيون فوت السنغالي.

وضمت المجموعة الأولى مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

فيما شهدت المجموعة الثانية، صدامًا بين 3 أندية عربية هي "الأهلي المصري" و"النجم الساحلي التونسي" و"الهلال السوداني"، بجانب فريق "بلاتينيوم الزيمبابوي".

ويواجه الوداد المغربي فِرَق اتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنغولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويصطدم حامل اللقب الترجي التونسي بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في المجموعة الرابعة، ويزاحمهما في المنافسة شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي.

أزمة الزمالك وجينيراسيون

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعادة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن ثارت أزمة بسبب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووفق ما نقلته "سكاي ينوز"، أكد "الكاف" في بيانه أنه تَقَرّر إعادة إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون في 24 أكتوبر الجاري في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وشدد "الكاف" على أنه منح الزمالك مهلة حتى 12 أكتوبر الجاري؛ من أجل تحديد الملعب النهائي للمباراة.

ومن المقرر أن ينتقل الفريق الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى الدور الـ32 بكأس الكونفيدرالية الأفريقية؛ حيث ستقام مباراته الأولى في 30 أكتوبر والمباراة الثانية في 5 نوفمبر المقبل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,874
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,638
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,745
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,422

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة