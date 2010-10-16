النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. طالب يكشف أسرار ومفاتيح حصوله على 100% في اختبار القدرات

تفاصيل التميز عبر "تجربتي في القدرات" تنقلها إحدى مدارس "تعليم القطيف"

نقل طلاب مدرسة النابية الثانوية بمكتب تعليم القطيف بالمنطقة الشرقية، تجربتهم في اختبارات القدرات وحصولهم على درجات متقدمة، وذلك ضمن برنامج "تجربتي في القدرات".

وتفصيلًا: أعد الموجه الطلابي محمد إبراهيم القحطاني وفريق القدرات بالمدرسة ممن تميزوا في درجات القدرات برنامجًا إرشاديًّا لنقل تجربتهم وطريقة مذاكرتهم وعناوين الدورات التي حصلوا عليها لزملائهم؛ حيث شارك في إقامة اللقاء كل من الطلاب: تركي الشمري، وإبراهيم الشهري، سليمان الهاجري، ومناحي الأكلبي، ومهلي العرماني.

وتخلّل اللقاء قياس قبلي للطلاب وفق نموذج اختبار كمي ولفظي ونموذج قياس بعدي من إعداد الفريق؛ حيث يستطيع الطالب معرفة درجته القبلية والبعدية لإعطائه تصورًا عامًّا عن مستواه.

وفي ختام البرنامج شكر مدير المدرسة خالد بن محمد الشهري، الموجه الطلابي محمد إبراهيم القحطاني والطلاب المشاركين في إعداد اللقاء، وتمنى للجميع مزيدًا من التوفيق والنجاح، ودعا لتكرار مثل هذه اللقاءات التي تعود بالنفع للطلاب.

يُذكر أن الطالب إبراهيم الشهري قد حصل على درجة 100% في اختبار المركز الوطني قياس؛ حيث نقل "الشهري" تجربته وطريقة إعداده للاختبار وأهم المراجع التي استفاد منها لزملائهم بالمدرسة.

وعن تجربته في الحصول على درجة 100% في اختبار القدرات، تحدّث الطالب إبراهيم الشهري لـ"سبق"، قائلًا: “في البداية أستعين بالله ثم بدعاء الوالدين وأبدأ في الحصول على أهم المراجع؛ منها كتاب المعاصر لمؤلفه عماد الجزيزي، وكتاب الشامل لمؤلفه الدكتور بهاء فوزي، وكتاب البابطين بكامل أجزائه، كما أنني أستفيد من قناة المعلم فهد التميمي".

وأكمل: "أستعين أيضًا بمنصة نون أكاديمي ودورات مجانية تطويرية في القدرات، إضافة لدخولي اختبارات تجريبية أكثر من مرة، إلا أن حديث الطموح والشغف لا زال هاجسًا لحصولي على الدرجة كاملة“.

وفي نهاية حديثه أوصى "الشهري" زملاءه الطلاب بالاستعداد المبكر لاختبار القدرات بالقراءة، وحضور الدورات والاستفادة من الدورات المجانية في اليوتيوب، وغيرها من منصات التعليم التي غالبًا تكون مجانية، والاستفادة من التجميعات، وكذلك خبرات وتجارب الآخرين، سائلًا الله لزملائه التوفيق والنجاح والفلاح، موصيًا إياهم بالاستعانة بالله أولًا، ثم دعاء الوالدين والاجتهاد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. طالب يكشف أسرار ومفاتيح حصوله على 100% في اختبار القدرات
سبق

نقل طلاب مدرسة النابية الثانوية بمكتب تعليم القطيف بالمنطقة الشرقية، تجربتهم في اختبارات القدرات وحصولهم على درجات متقدمة، وذلك ضمن برنامج "تجربتي في القدرات".

وتفصيلًا: أعد الموجه الطلابي محمد إبراهيم القحطاني وفريق القدرات بالمدرسة ممن تميزوا في درجات القدرات برنامجًا إرشاديًّا لنقل تجربتهم وطريقة مذاكرتهم وعناوين الدورات التي حصلوا عليها لزملائهم؛ حيث شارك في إقامة اللقاء كل من الطلاب: تركي الشمري، وإبراهيم الشهري، سليمان الهاجري، ومناحي الأكلبي، ومهلي العرماني.

وتخلّل اللقاء قياس قبلي للطلاب وفق نموذج اختبار كمي ولفظي ونموذج قياس بعدي من إعداد الفريق؛ حيث يستطيع الطالب معرفة درجته القبلية والبعدية لإعطائه تصورًا عامًّا عن مستواه.

وفي ختام البرنامج شكر مدير المدرسة خالد بن محمد الشهري، الموجه الطلابي محمد إبراهيم القحطاني والطلاب المشاركين في إعداد اللقاء، وتمنى للجميع مزيدًا من التوفيق والنجاح، ودعا لتكرار مثل هذه اللقاءات التي تعود بالنفع للطلاب.

يُذكر أن الطالب إبراهيم الشهري قد حصل على درجة 100% في اختبار المركز الوطني قياس؛ حيث نقل "الشهري" تجربته وطريقة إعداده للاختبار وأهم المراجع التي استفاد منها لزملائهم بالمدرسة.

وعن تجربته في الحصول على درجة 100% في اختبار القدرات، تحدّث الطالب إبراهيم الشهري لـ"سبق"، قائلًا: “في البداية أستعين بالله ثم بدعاء الوالدين وأبدأ في الحصول على أهم المراجع؛ منها كتاب المعاصر لمؤلفه عماد الجزيزي، وكتاب الشامل لمؤلفه الدكتور بهاء فوزي، وكتاب البابطين بكامل أجزائه، كما أنني أستفيد من قناة المعلم فهد التميمي".

وأكمل: "أستعين أيضًا بمنصة نون أكاديمي ودورات مجانية تطويرية في القدرات، إضافة لدخولي اختبارات تجريبية أكثر من مرة، إلا أن حديث الطموح والشغف لا زال هاجسًا لحصولي على الدرجة كاملة“.

وفي نهاية حديثه أوصى "الشهري" زملاءه الطلاب بالاستعداد المبكر لاختبار القدرات بالقراءة، وحضور الدورات والاستفادة من الدورات المجانية في اليوتيوب، وغيرها من منصات التعليم التي غالبًا تكون مجانية، والاستفادة من التجميعات، وكذلك خبرات وتجارب الآخرين، سائلًا الله لزملائه التوفيق والنجاح والفلاح، موصيًا إياهم بالاستعانة بالله أولًا، ثم دعاء الوالدين والاجتهاد.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
02:27 PM

شاهد.. طالب يكشف أسرار ومفاتيح حصوله على 100% في اختبار القدرات

تفاصيل التميز عبر "تجربتي في القدرات" تنقلها إحدى مدارس "تعليم القطيف"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
835

نقل طلاب مدرسة النابية الثانوية بمكتب تعليم القطيف بالمنطقة الشرقية، تجربتهم في اختبارات القدرات وحصولهم على درجات متقدمة، وذلك ضمن برنامج "تجربتي في القدرات".

وتفصيلًا: أعد الموجه الطلابي محمد إبراهيم القحطاني وفريق القدرات بالمدرسة ممن تميزوا في درجات القدرات برنامجًا إرشاديًّا لنقل تجربتهم وطريقة مذاكرتهم وعناوين الدورات التي حصلوا عليها لزملائهم؛ حيث شارك في إقامة اللقاء كل من الطلاب: تركي الشمري، وإبراهيم الشهري، سليمان الهاجري، ومناحي الأكلبي، ومهلي العرماني.

وتخلّل اللقاء قياس قبلي للطلاب وفق نموذج اختبار كمي ولفظي ونموذج قياس بعدي من إعداد الفريق؛ حيث يستطيع الطالب معرفة درجته القبلية والبعدية لإعطائه تصورًا عامًّا عن مستواه.

وفي ختام البرنامج شكر مدير المدرسة خالد بن محمد الشهري، الموجه الطلابي محمد إبراهيم القحطاني والطلاب المشاركين في إعداد اللقاء، وتمنى للجميع مزيدًا من التوفيق والنجاح، ودعا لتكرار مثل هذه اللقاءات التي تعود بالنفع للطلاب.

يُذكر أن الطالب إبراهيم الشهري قد حصل على درجة 100% في اختبار المركز الوطني قياس؛ حيث نقل "الشهري" تجربته وطريقة إعداده للاختبار وأهم المراجع التي استفاد منها لزملائهم بالمدرسة.

وعن تجربته في الحصول على درجة 100% في اختبار القدرات، تحدّث الطالب إبراهيم الشهري لـ"سبق"، قائلًا: “في البداية أستعين بالله ثم بدعاء الوالدين وأبدأ في الحصول على أهم المراجع؛ منها كتاب المعاصر لمؤلفه عماد الجزيزي، وكتاب الشامل لمؤلفه الدكتور بهاء فوزي، وكتاب البابطين بكامل أجزائه، كما أنني أستفيد من قناة المعلم فهد التميمي".

وأكمل: "أستعين أيضًا بمنصة نون أكاديمي ودورات مجانية تطويرية في القدرات، إضافة لدخولي اختبارات تجريبية أكثر من مرة، إلا أن حديث الطموح والشغف لا زال هاجسًا لحصولي على الدرجة كاملة“.

وفي نهاية حديثه أوصى "الشهري" زملاءه الطلاب بالاستعداد المبكر لاختبار القدرات بالقراءة، وحضور الدورات والاستفادة من الدورات المجانية في اليوتيوب، وغيرها من منصات التعليم التي غالبًا تكون مجانية، والاستفادة من التجميعات، وكذلك خبرات وتجارب الآخرين، سائلًا الله لزملائه التوفيق والنجاح والفلاح، موصيًا إياهم بالاستعانة بالله أولًا، ثم دعاء الوالدين والاجتهاد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,543
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,919
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,049
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,673

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة