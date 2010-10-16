شاهد.. طالب يكشف أسرار ومفاتيح حصوله على 100% في اختبار القدرات

تفاصيل التميز عبر "تجربتي في القدرات" تنقلها إحدى مدارس "تعليم القطيف"

نقل طلاب مدرسة النابية الثانوية بمكتب تعليم القطيف بالمنطقة الشرقية، تجربتهم في اختبارات القدرات وحصولهم على درجات متقدمة، وذلك ضمن برنامج "تجربتي في القدرات".

وتفصيلًا: أعد الموجه الطلابي محمد إبراهيم القحطاني وفريق القدرات بالمدرسة ممن تميزوا في درجات القدرات برنامجًا إرشاديًّا لنقل تجربتهم وطريقة مذاكرتهم وعناوين الدورات التي حصلوا عليها لزملائهم؛ حيث شارك في إقامة اللقاء كل من الطلاب: تركي الشمري، وإبراهيم الشهري، سليمان الهاجري، ومناحي الأكلبي، ومهلي العرماني.

وتخلّل اللقاء قياس قبلي للطلاب وفق نموذج اختبار كمي ولفظي ونموذج قياس بعدي من إعداد الفريق؛ حيث يستطيع الطالب معرفة درجته القبلية والبعدية لإعطائه تصورًا عامًّا عن مستواه.

وفي ختام البرنامج شكر مدير المدرسة خالد بن محمد الشهري، الموجه الطلابي محمد إبراهيم القحطاني والطلاب المشاركين في إعداد اللقاء، وتمنى للجميع مزيدًا من التوفيق والنجاح، ودعا لتكرار مثل هذه اللقاءات التي تعود بالنفع للطلاب.

يُذكر أن الطالب إبراهيم الشهري قد حصل على درجة 100% في اختبار المركز الوطني قياس؛ حيث نقل "الشهري" تجربته وطريقة إعداده للاختبار وأهم المراجع التي استفاد منها لزملائهم بالمدرسة.

وعن تجربته في الحصول على درجة 100% في اختبار القدرات، تحدّث الطالب إبراهيم الشهري لـ"سبق"، قائلًا: “في البداية أستعين بالله ثم بدعاء الوالدين وأبدأ في الحصول على أهم المراجع؛ منها كتاب المعاصر لمؤلفه عماد الجزيزي، وكتاب الشامل لمؤلفه الدكتور بهاء فوزي، وكتاب البابطين بكامل أجزائه، كما أنني أستفيد من قناة المعلم فهد التميمي".

وأكمل: "أستعين أيضًا بمنصة نون أكاديمي ودورات مجانية تطويرية في القدرات، إضافة لدخولي اختبارات تجريبية أكثر من مرة، إلا أن حديث الطموح والشغف لا زال هاجسًا لحصولي على الدرجة كاملة“.

وفي نهاية حديثه أوصى "الشهري" زملاءه الطلاب بالاستعداد المبكر لاختبار القدرات بالقراءة، وحضور الدورات والاستفادة من الدورات المجانية في اليوتيوب، وغيرها من منصات التعليم التي غالبًا تكون مجانية، والاستفادة من التجميعات، وكذلك خبرات وتجارب الآخرين، سائلًا الله لزملائه التوفيق والنجاح والفلاح، موصيًا إياهم بالاستعانة بالله أولًا، ثم دعاء الوالدين والاجتهاد.