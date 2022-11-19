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أمير الباحة يرد على انتقاد طبيب: أشكرك على صراحتك.. النقد الهادف محرِّك للعمل

تعليقًا على شكوى من نقص أطباء القلب خلال مناقشة المشاريع الصحية بالمنطقة

رحَّب الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة، خلال "الاثنينية" التي خصصها لمناقشة المشاريع الصحية بانتقاد أحد الأطباء نقص أطباء القلب، وأكد أنه سعيدٌ بشجاعة الطبيب وصراحته، وأن النقد الهادف لا يزعجه؛ لأنه هو المحرك للعمل، والباعث على الطاقة الإيجابية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد انتقاد أحد الأطباء النقص الكبير في أطباء القلب؛ لأن قسطرة القلب بها طبيب واحد، وإذا تغيّب توقفت معه العمليات؛ فطلب الأمير من مدير الشؤون الصحية بالباحة فهد المجماج الرد على الشكوى، ثم علق أمير الباحة بقوله: "أشكر الطبيب على النقد المحترم، وشجاعته في الإيضاح. وأنا أرحب بالنقد الهادف؛ لأن النقد البنّاء هو المحرك للعمل، ويعطي الطاقة الإيجابية".

وأضاف: "البعض يعتقد أنني انزعجت من النقد. بالعكس؛ أنا سعيد بتقبُّل كل نقد يعيننا على معالجة السلبيات. وأنا أشكره شكرًا جزيلاً على صراحته، وإن شاء الله نكون عند حُسن ظنك مستقبلاً بالتعاون مع المديرية، والأخ فهد والجميع".

الباحة أمير الباحة الأمير حسام بن سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يرد على انتقاد طبيب: أشكرك على صراحتك.. النقد الهادف محرِّك للعمل
سبق

رحَّب الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة، خلال "الاثنينية" التي خصصها لمناقشة المشاريع الصحية بانتقاد أحد الأطباء نقص أطباء القلب، وأكد أنه سعيدٌ بشجاعة الطبيب وصراحته، وأن النقد الهادف لا يزعجه؛ لأنه هو المحرك للعمل، والباعث على الطاقة الإيجابية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد انتقاد أحد الأطباء النقص الكبير في أطباء القلب؛ لأن قسطرة القلب بها طبيب واحد، وإذا تغيّب توقفت معه العمليات؛ فطلب الأمير من مدير الشؤون الصحية بالباحة فهد المجماج الرد على الشكوى، ثم علق أمير الباحة بقوله: "أشكر الطبيب على النقد المحترم، وشجاعته في الإيضاح. وأنا أرحب بالنقد الهادف؛ لأن النقد البنّاء هو المحرك للعمل، ويعطي الطاقة الإيجابية".

وأضاف: "البعض يعتقد أنني انزعجت من النقد. بالعكس؛ أنا سعيد بتقبُّل كل نقد يعيننا على معالجة السلبيات. وأنا أشكره شكرًا جزيلاً على صراحته، وإن شاء الله نكون عند حُسن ظنك مستقبلاً بالتعاون مع المديرية، والأخ فهد والجميع".

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
12:26 AM

أمير الباحة يرد على انتقاد طبيب: أشكرك على صراحتك.. النقد الهادف محرِّك للعمل

تعليقًا على شكوى من نقص أطباء القلب خلال مناقشة المشاريع الصحية بالمنطقة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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رحَّب الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة، خلال "الاثنينية" التي خصصها لمناقشة المشاريع الصحية بانتقاد أحد الأطباء نقص أطباء القلب، وأكد أنه سعيدٌ بشجاعة الطبيب وصراحته، وأن النقد الهادف لا يزعجه؛ لأنه هو المحرك للعمل، والباعث على الطاقة الإيجابية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد انتقاد أحد الأطباء النقص الكبير في أطباء القلب؛ لأن قسطرة القلب بها طبيب واحد، وإذا تغيّب توقفت معه العمليات؛ فطلب الأمير من مدير الشؤون الصحية بالباحة فهد المجماج الرد على الشكوى، ثم علق أمير الباحة بقوله: "أشكر الطبيب على النقد المحترم، وشجاعته في الإيضاح. وأنا أرحب بالنقد الهادف؛ لأن النقد البنّاء هو المحرك للعمل، ويعطي الطاقة الإيجابية".

وأضاف: "البعض يعتقد أنني انزعجت من النقد. بالعكس؛ أنا سعيد بتقبُّل كل نقد يعيننا على معالجة السلبيات. وأنا أشكره شكرًا جزيلاً على صراحته، وإن شاء الله نكون عند حُسن ظنك مستقبلاً بالتعاون مع المديرية، والأخ فهد والجميع".

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