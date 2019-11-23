صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد عبدالرحمن العتيبي إلى رتبة عميد، كما صدر قرار مدير الأمن العام بتعيينه مساعدًا لشؤون الأمن بشرطة القصيم.
"العتيبي" لرتبة عميد
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد عبدالرحمن العتيبي إلى رتبة عميد، كما صدر قرار مدير الأمن العام بتعيينه مساعدًا لشؤون الأمن بشرطة القصيم.
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"العتيبي" لرتبة عميدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-23
23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
08:40 PM
"العتيبي" لرتبة عميد
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد عبدالرحمن العتيبي إلى رتبة عميد، كما صدر قرار مدير الأمن العام بتعيينه مساعدًا لشؤون الأمن بشرطة القصيم.
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