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"أصبوحة وطن".. لقاء شعري بمناسبة اليوم الوطني بالجامعة الإسلامية في المدينة

4 قصائد للنهاري و"الرحيلي" يصف بدقة قصة ملحمة التوحيد

نظمت كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، الأربعاء؛ لقاءً شعريًّا في قاعة الإبداع بالكلية، تحت عنوان: "أصبوحة وطن"، بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة.

جاء ذلك بحضور عميد الكلية الدكتور ماهر الرحيلي، وعدد من منسوبي الكلية وطلابها.

وألقى الشاعر معبر النهاري أربع قصائد وطنية، فيما تميزت قصائد عضو نادي المدينة الأدبي الشاعر يوسف الرحيلي، بدقة وصفه التاريخي لتوحيد المملكة العربية على يد المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- ومسيرة الملوك من بعده ودورهم العظيم في مواصلة نهضة المملكة العربية السعودية.

واختتم الفائز بجائزة المركز الثالث في مسابقة شاعر عكاظ لهذا العام، الشاعر شتيوي الغيثي، "الأصبوحة" بعدد من القصائد الوطنية غذّت مسامع كل من حضر، فكان مسك الختام.

وتقيم كلية اللغة العربية هذا اللقاء سنويًا، بمناسبة اليوم الوطني؛ تعزيزًا لدور الجامعة الإسلامية في إحياء المحافل الوطنية ودورها في المشاركات المجتمعية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء كرّم عميد الكلية، المشاركين من الشعراء بدروع تقديرية، كما أطلعهم على معرض كلية اللغة العربية وأخذهم في جولة على مرافقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أصبوحة وطن".. لقاء شعري بمناسبة اليوم الوطني بالجامعة الإسلامية في المدينة
سبق

نظمت كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، الأربعاء؛ لقاءً شعريًّا في قاعة الإبداع بالكلية، تحت عنوان: "أصبوحة وطن"، بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة.

جاء ذلك بحضور عميد الكلية الدكتور ماهر الرحيلي، وعدد من منسوبي الكلية وطلابها.

وألقى الشاعر معبر النهاري أربع قصائد وطنية، فيما تميزت قصائد عضو نادي المدينة الأدبي الشاعر يوسف الرحيلي، بدقة وصفه التاريخي لتوحيد المملكة العربية على يد المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- ومسيرة الملوك من بعده ودورهم العظيم في مواصلة نهضة المملكة العربية السعودية.

واختتم الفائز بجائزة المركز الثالث في مسابقة شاعر عكاظ لهذا العام، الشاعر شتيوي الغيثي، "الأصبوحة" بعدد من القصائد الوطنية غذّت مسامع كل من حضر، فكان مسك الختام.

وتقيم كلية اللغة العربية هذا اللقاء سنويًا، بمناسبة اليوم الوطني؛ تعزيزًا لدور الجامعة الإسلامية في إحياء المحافل الوطنية ودورها في المشاركات المجتمعية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء كرّم عميد الكلية، المشاركين من الشعراء بدروع تقديرية، كما أطلعهم على معرض كلية اللغة العربية وأخذهم في جولة على مرافقها.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
04:41 PM

"أصبوحة وطن".. لقاء شعري بمناسبة اليوم الوطني بالجامعة الإسلامية في المدينة

4 قصائد للنهاري و"الرحيلي" يصف بدقة قصة ملحمة التوحيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، الأربعاء؛ لقاءً شعريًّا في قاعة الإبداع بالكلية، تحت عنوان: "أصبوحة وطن"، بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة.

جاء ذلك بحضور عميد الكلية الدكتور ماهر الرحيلي، وعدد من منسوبي الكلية وطلابها.

وألقى الشاعر معبر النهاري أربع قصائد وطنية، فيما تميزت قصائد عضو نادي المدينة الأدبي الشاعر يوسف الرحيلي، بدقة وصفه التاريخي لتوحيد المملكة العربية على يد المؤسس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- ومسيرة الملوك من بعده ودورهم العظيم في مواصلة نهضة المملكة العربية السعودية.

واختتم الفائز بجائزة المركز الثالث في مسابقة شاعر عكاظ لهذا العام، الشاعر شتيوي الغيثي، "الأصبوحة" بعدد من القصائد الوطنية غذّت مسامع كل من حضر، فكان مسك الختام.

وتقيم كلية اللغة العربية هذا اللقاء سنويًا، بمناسبة اليوم الوطني؛ تعزيزًا لدور الجامعة الإسلامية في إحياء المحافل الوطنية ودورها في المشاركات المجتمعية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء كرّم عميد الكلية، المشاركين من الشعراء بدروع تقديرية، كما أطلعهم على معرض كلية اللغة العربية وأخذهم في جولة على مرافقها.

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