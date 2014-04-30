توزيع 15 ألف كرتون من اللحوم في 23 حياً بالمكلا في حضرموت

يقدمها "إغاثي الملك سلمان" لـ 270 ألف فرد من الشعب اليمني

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 15 ألف كرتون من اللحوم المجمّدة تستهدف 45 ألف أسرة، بواقع 270 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجاً.

وشمل التوزيع 23 حياً بمديرية المكلا في محافظة حضرموت، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

تأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني.