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خادم الحرمين الشريفين يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ مساء اليوم المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، وخُصص له الشوط العاشر من السباق.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يرافقه الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقبال الملك المفدى ـ أيده الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والمدير العام لنادي الفروسية عادل المزروع.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ إلى المنصة الرئيسية، ثم عُزف السلام الملكي، ثم أخذ الملك المفدى مكانه في الحفل.

وبعد نهاية الشوط العاشر سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، كأس المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ، للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بعد فوز الفرس (عتادة) بالمركز الأول.

كما تفضل خادم الحرمين الشريفين بتكريم شركة الاتصالات السعودية، ومجموعة سامبا المالية، بدرعين نظير شراكتهما الاستراتيجية لنادي الفروسية، حيث تسلم كل من الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدكتور خالد البياري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى.

وتسلم - أيده الله - هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ مقر ميدان الملك عبد العزيز للفروسية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

حضر الحفل الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبد العزيز، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس
سبق

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ مساء اليوم المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، وخُصص له الشوط العاشر من السباق.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يرافقه الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقبال الملك المفدى ـ أيده الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والمدير العام لنادي الفروسية عادل المزروع.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ إلى المنصة الرئيسية، ثم عُزف السلام الملكي، ثم أخذ الملك المفدى مكانه في الحفل.

وبعد نهاية الشوط العاشر سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، كأس المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ، للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بعد فوز الفرس (عتادة) بالمركز الأول.

كما تفضل خادم الحرمين الشريفين بتكريم شركة الاتصالات السعودية، ومجموعة سامبا المالية، بدرعين نظير شراكتهما الاستراتيجية لنادي الفروسية، حيث تسلم كل من الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدكتور خالد البياري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى.

وتسلم - أيده الله - هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ مقر ميدان الملك عبد العزيز للفروسية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

حضر الحفل الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبد العزيز، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
09:29 PM

خادم الحرمين الشريفين يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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11,299

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ مساء اليوم المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، وخُصص له الشوط العاشر من السباق.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يرافقه الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقبال الملك المفدى ـ أيده الله - الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والمدير العام لنادي الفروسية عادل المزروع.

عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ إلى المنصة الرئيسية، ثم عُزف السلام الملكي، ثم أخذ الملك المفدى مكانه في الحفل.

وبعد نهاية الشوط العاشر سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، كأس المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ، للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بعد فوز الفرس (عتادة) بالمركز الأول.

كما تفضل خادم الحرمين الشريفين بتكريم شركة الاتصالات السعودية، ومجموعة سامبا المالية، بدرعين نظير شراكتهما الاستراتيجية لنادي الفروسية، حيث تسلم كل من الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدكتور خالد البياري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عيسى العيسى.

وتسلم - أيده الله - هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ مقر ميدان الملك عبد العزيز للفروسية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

حضر الحفل الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبد العزيز، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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