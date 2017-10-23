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"الأمن البيئي" توقف 27 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي عدة

في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (13) مواطنًا، و(14) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (1299) رأسًا من الإبل و(214) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" توقف 27 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي عدة
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (13) مواطنًا، و(14) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (1299) رأسًا من الإبل و(214) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
10:54 PM

"الأمن البيئي" توقف 27 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي عدة

في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (13) مواطنًا، و(14) مقيمًا من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية؛ ارتكبوا مخالفات رعي (1299) رأسًا من الإبل و(214) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.

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