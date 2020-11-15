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تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظيره العين بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن استعدادات الفريقين لعودة المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.

وتقدم العين أولًا عن طريق عمار الإبراهيم قبل أن يعدل النتيجة البرازيلي برونو هنريكي، ونجح هارون كمارا في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض، وقد حرص المدربان على مشاركة عدد كبير من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية.

وتنتظر الاتحاد مباراة قوية ضد الفيصلي والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يلاقي العين ضمك بحثًا عن تدوين أول نقطة في حسابه بعد خسارته في جميع الجولات الماضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية
سبق

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظيره العين بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن استعدادات الفريقين لعودة المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.

وتقدم العين أولًا عن طريق عمار الإبراهيم قبل أن يعدل النتيجة البرازيلي برونو هنريكي، ونجح هارون كمارا في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض، وقد حرص المدربان على مشاركة عدد كبير من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية.

وتنتظر الاتحاد مباراة قوية ضد الفيصلي والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يلاقي العين ضمك بحثًا عن تدوين أول نقطة في حسابه بعد خسارته في جميع الجولات الماضية.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
09:35 PM

تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظيره العين بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن استعدادات الفريقين لعودة المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.

وتقدم العين أولًا عن طريق عمار الإبراهيم قبل أن يعدل النتيجة البرازيلي برونو هنريكي، ونجح هارون كمارا في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض، وقد حرص المدربان على مشاركة عدد كبير من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية.

وتنتظر الاتحاد مباراة قوية ضد الفيصلي والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يلاقي العين ضمك بحثًا عن تدوين أول نقطة في حسابه بعد خسارته في جميع الجولات الماضية.

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