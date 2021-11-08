الإطاحة بـ3 مواطنين ووافد بحوزتهم 140.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وممنوعات

"مكافحة المخدرات" اتخذت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وأحالتهم إلى فرع النيابة العامة

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين ووافد سوري قادم بتأشيرة زيارة، بمحافظة جدة، بحوزتهم 140.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، ومواد مخدرة وممنوعات.

وأكد الرائد "النجيدي" أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.