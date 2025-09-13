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"النقل": طريق وادي "الفرع الأبواء" مدرج ضمن المشاريع المقرر استكمالها هذا العام

فور توفر الاعتمادات المالية

أكدت وزارة النقل على لسان المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ناصر بن محمد الراشد، أن 18 كيلومترًا من طريق وادي الفرع الأبواء التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ مدرج ضمن أولويات المشاريع المقرر استكمالها بميزانية الوزارة لعام 1441 / 1442هـ، وهو من أولويات وزارة النقل التي تعكف على استكماله فور توفر الاعتمادات المالية.

وأفادت الوزارة في تعقيب على الخبر المنشور بعنوان "تراشق المسؤوليات بين إدارات النقل" والذي تطرق إلى طريق "أبو ضباع – الأبواء"؛ بأن عمل وزارة النقل تكاملي والتنسيق بين فروعها وإداراتها قائم.

وقال "الراشد" لـ"سبق": "فيما يخص استكمال طريق وادي الفرع حتى منطقة الأبواء بمنطقة مكة المكرمة، فإن الجزء الواقع بمنطقة المدينة المنورة تم الانتهاء منه بشكل كامل، والمتبقي منطقة جسر واد يندرج ضمن أعمال مشروع تنفيذ استكمالات بعض الطرق بمنطقة المدينة المنورة ويجري حاليًا العمل على المشروع".

وأضاف: "فيما يخص الجزء المتبقي من الطريق حتى الأبواء بطول ١٨ كيلومترًا، التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فإنه مدرج ضمن أولويات المشاريع المقرر استكمالها بميزانية الوزارة لعام 1441 / 1442هـ وهو من أولويات وزارة النقل التي تعكف على استكماله فور توفر الاعتمادات المالية، ونفيدكم بأن قرية الأبواء مخدومة حاليًا من طريق جدة ينبع السريع في منطقة مكة المكرمة.

وكانت "سبق" قد نقلت مطالبات أهالي محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ طريق أبوضباع – الأبواء المتعثر، وذلك على الرغم من إبلاغ هيئة الفساد إدارة النقل بمنطقة المدينة المنورة في مطلع عام 2015 بوجود التعثر بعد أن تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بشأن تعثر الطريق، لكنه لا يزال متعثرًا حتى هذا اليوم.

كما أكد الأهالي المتضررون تعثر الطريق الرئيس لوادي الفرع بين قريتَي أبو ضباع والأبواء بطول 14 كيلو تقريبًا، وهو التابع لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدين أنه تسبب في وقوع الكثير من الحوادث المرورية، وشلّ حركة السير من محافظة وادي الفرع إلى الأبواء.

وزارة النقل منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل": طريق وادي "الفرع الأبواء" مدرج ضمن المشاريع المقرر استكمالها هذا العام
سبق

أكدت وزارة النقل على لسان المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ناصر بن محمد الراشد، أن 18 كيلومترًا من طريق وادي الفرع الأبواء التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ مدرج ضمن أولويات المشاريع المقرر استكمالها بميزانية الوزارة لعام 1441 / 1442هـ، وهو من أولويات وزارة النقل التي تعكف على استكماله فور توفر الاعتمادات المالية.

وأفادت الوزارة في تعقيب على الخبر المنشور بعنوان "تراشق المسؤوليات بين إدارات النقل" والذي تطرق إلى طريق "أبو ضباع – الأبواء"؛ بأن عمل وزارة النقل تكاملي والتنسيق بين فروعها وإداراتها قائم.

وقال "الراشد" لـ"سبق": "فيما يخص استكمال طريق وادي الفرع حتى منطقة الأبواء بمنطقة مكة المكرمة، فإن الجزء الواقع بمنطقة المدينة المنورة تم الانتهاء منه بشكل كامل، والمتبقي منطقة جسر واد يندرج ضمن أعمال مشروع تنفيذ استكمالات بعض الطرق بمنطقة المدينة المنورة ويجري حاليًا العمل على المشروع".

وأضاف: "فيما يخص الجزء المتبقي من الطريق حتى الأبواء بطول ١٨ كيلومترًا، التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فإنه مدرج ضمن أولويات المشاريع المقرر استكمالها بميزانية الوزارة لعام 1441 / 1442هـ وهو من أولويات وزارة النقل التي تعكف على استكماله فور توفر الاعتمادات المالية، ونفيدكم بأن قرية الأبواء مخدومة حاليًا من طريق جدة ينبع السريع في منطقة مكة المكرمة.

وكانت "سبق" قد نقلت مطالبات أهالي محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ طريق أبوضباع – الأبواء المتعثر، وذلك على الرغم من إبلاغ هيئة الفساد إدارة النقل بمنطقة المدينة المنورة في مطلع عام 2015 بوجود التعثر بعد أن تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بشأن تعثر الطريق، لكنه لا يزال متعثرًا حتى هذا اليوم.

كما أكد الأهالي المتضررون تعثر الطريق الرئيس لوادي الفرع بين قريتَي أبو ضباع والأبواء بطول 14 كيلو تقريبًا، وهو التابع لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدين أنه تسبب في وقوع الكثير من الحوادث المرورية، وشلّ حركة السير من محافظة وادي الفرع إلى الأبواء.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
06:35 PM

"النقل": طريق وادي "الفرع الأبواء" مدرج ضمن المشاريع المقرر استكمالها هذا العام

فور توفر الاعتمادات المالية

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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أكدت وزارة النقل على لسان المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ناصر بن محمد الراشد، أن 18 كيلومترًا من طريق وادي الفرع الأبواء التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ مدرج ضمن أولويات المشاريع المقرر استكمالها بميزانية الوزارة لعام 1441 / 1442هـ، وهو من أولويات وزارة النقل التي تعكف على استكماله فور توفر الاعتمادات المالية.

وأفادت الوزارة في تعقيب على الخبر المنشور بعنوان "تراشق المسؤوليات بين إدارات النقل" والذي تطرق إلى طريق "أبو ضباع – الأبواء"؛ بأن عمل وزارة النقل تكاملي والتنسيق بين فروعها وإداراتها قائم.

وقال "الراشد" لـ"سبق": "فيما يخص استكمال طريق وادي الفرع حتى منطقة الأبواء بمنطقة مكة المكرمة، فإن الجزء الواقع بمنطقة المدينة المنورة تم الانتهاء منه بشكل كامل، والمتبقي منطقة جسر واد يندرج ضمن أعمال مشروع تنفيذ استكمالات بعض الطرق بمنطقة المدينة المنورة ويجري حاليًا العمل على المشروع".

وأضاف: "فيما يخص الجزء المتبقي من الطريق حتى الأبواء بطول ١٨ كيلومترًا، التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، فإنه مدرج ضمن أولويات المشاريع المقرر استكمالها بميزانية الوزارة لعام 1441 / 1442هـ وهو من أولويات وزارة النقل التي تعكف على استكماله فور توفر الاعتمادات المالية، ونفيدكم بأن قرية الأبواء مخدومة حاليًا من طريق جدة ينبع السريع في منطقة مكة المكرمة.

وكانت "سبق" قد نقلت مطالبات أهالي محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ طريق أبوضباع – الأبواء المتعثر، وذلك على الرغم من إبلاغ هيئة الفساد إدارة النقل بمنطقة المدينة المنورة في مطلع عام 2015 بوجود التعثر بعد أن تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بشأن تعثر الطريق، لكنه لا يزال متعثرًا حتى هذا اليوم.

كما أكد الأهالي المتضررون تعثر الطريق الرئيس لوادي الفرع بين قريتَي أبو ضباع والأبواء بطول 14 كيلو تقريبًا، وهو التابع لفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدين أنه تسبب في وقوع الكثير من الحوادث المرورية، وشلّ حركة السير من محافظة وادي الفرع إلى الأبواء.

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