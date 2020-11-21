النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور "النصر".. انطلاق دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى بالدمام

بمشاركة 20 مدرباً وطنياً وبإشراف المحاضر الآسيوي الحربي

افتتحت، اليوم السبت، دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى "المستوى الثالث" بالدمام، وذلك بمقر نادي الاتفاق بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر.

وتقام الدورة في الفترة من 21-27 نوفمبر الجاري بمشاركة 20 مدرباً وطنياً، وبإشراف المحاضر الآسيوي جاسم الحربي.

وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية واختبارات تطبيقية، وتمثل المستوى الأخير من تأهيل المدربين المتخصصين في تدريب حراس المرمى.

وشهد اليوم الأول من الدورة تطبيقاً عملياً يجمع المهارات المطلوبة للتدريب، بالإضافة إلى محاضرة نظرية عن تحديد واكتشاف المواهب في مركز حراسة المرمى.

يُذكر أن عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها لمدربي حراس المرمى بلغت حتى الآن 10 دورات في الفترة من فبراير 2018 وحتى نوفمبر 2020، واستفاد منها 152 مدرباً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بحضور "النصر".. انطلاق دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى بالدمام
سبق

افتتحت، اليوم السبت، دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى "المستوى الثالث" بالدمام، وذلك بمقر نادي الاتفاق بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر.

وتقام الدورة في الفترة من 21-27 نوفمبر الجاري بمشاركة 20 مدرباً وطنياً، وبإشراف المحاضر الآسيوي جاسم الحربي.

وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية واختبارات تطبيقية، وتمثل المستوى الأخير من تأهيل المدربين المتخصصين في تدريب حراس المرمى.

وشهد اليوم الأول من الدورة تطبيقاً عملياً يجمع المهارات المطلوبة للتدريب، بالإضافة إلى محاضرة نظرية عن تحديد واكتشاف المواهب في مركز حراسة المرمى.

يُذكر أن عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها لمدربي حراس المرمى بلغت حتى الآن 10 دورات في الفترة من فبراير 2018 وحتى نوفمبر 2020، واستفاد منها 152 مدرباً.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
06:58 PM

بحضور "النصر".. انطلاق دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى بالدمام

بمشاركة 20 مدرباً وطنياً وبإشراف المحاضر الآسيوي الحربي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
89

افتتحت، اليوم السبت، دورة الرخصة الآسيوية لمدربي حراس المرمى "المستوى الثالث" بالدمام، وذلك بمقر نادي الاتفاق بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر.

وتقام الدورة في الفترة من 21-27 نوفمبر الجاري بمشاركة 20 مدرباً وطنياً، وبإشراف المحاضر الآسيوي جاسم الحربي.

وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وعملية واختبارات تطبيقية، وتمثل المستوى الأخير من تأهيل المدربين المتخصصين في تدريب حراس المرمى.

وشهد اليوم الأول من الدورة تطبيقاً عملياً يجمع المهارات المطلوبة للتدريب، بالإضافة إلى محاضرة نظرية عن تحديد واكتشاف المواهب في مركز حراسة المرمى.

يُذكر أن عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها لمدربي حراس المرمى بلغت حتى الآن 10 دورات في الفترة من فبراير 2018 وحتى نوفمبر 2020، واستفاد منها 152 مدرباً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,985
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,155
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,616
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,446

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة