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جامعة الدول العربية تعرب عن بالغ قلقها إزاء القرار الإيراني بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

قالت إنه تطور خطير باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن بالغ قلقه إزاء قرار السلطات الإيرانية البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة باستخدام طاردات مركزية متطورة.

وصرّح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام يرى في قرار إيران تطورًا خطيرًا باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي، وبما يُسهم في زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، خصوصًا في ظل عدم الحاجة إلى اليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف المصدر أن هذا التطور المؤسف يأتي في سياق انتهاكات مستمرة من جانب إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي يشهد حاليًا مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه.

وشدد المصدر في هذا الصدد مجددًا على الأهمية البالغة لعدم حصر المفاوضات في الشق النووي، وضرورة التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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جامعة الدول العربية تعرب عن بالغ قلقها إزاء القرار الإيراني بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %
سبق

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن بالغ قلقه إزاء قرار السلطات الإيرانية البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة باستخدام طاردات مركزية متطورة.

وصرّح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام يرى في قرار إيران تطورًا خطيرًا باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي، وبما يُسهم في زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، خصوصًا في ظل عدم الحاجة إلى اليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف المصدر أن هذا التطور المؤسف يأتي في سياق انتهاكات مستمرة من جانب إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي يشهد حاليًا مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه.

وشدد المصدر في هذا الصدد مجددًا على الأهمية البالغة لعدم حصر المفاوضات في الشق النووي، وضرورة التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
01:47 AM

جامعة الدول العربية تعرب عن بالغ قلقها إزاء القرار الإيراني بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

قالت إنه تطور خطير باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن بالغ قلقه إزاء قرار السلطات الإيرانية البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة باستخدام طاردات مركزية متطورة.

وصرّح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن الأمين العام يرى في قرار إيران تطورًا خطيرًا باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي، وبما يُسهم في زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، خصوصًا في ظل عدم الحاجة إلى اليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف المصدر أن هذا التطور المؤسف يأتي في سياق انتهاكات مستمرة من جانب إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي يشهد حاليًا مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه.

وشدد المصدر في هذا الصدد مجددًا على الأهمية البالغة لعدم حصر المفاوضات في الشق النووي، وضرورة التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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