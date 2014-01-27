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"الظافري" يبحث احتياجات محافظة العيدابي ومراكزها مع "الواصلي"

زار هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية واستمع لشرح عما تقدِّم من خدمات

عقد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري بمقر المحافظة اجتماعًا مع المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي. وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها.

وقام "الظافري" بزيارة لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، واستمع إلى شرح مفصل عما تقدمه الهيئة من خدمات في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ونمو. وبحث آلية تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

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"الظافري" يبحث احتياجات محافظة العيدابي ومراكزها مع "الواصلي"
سبق

عقد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري بمقر المحافظة اجتماعًا مع المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي. وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها.

وقام "الظافري" بزيارة لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، واستمع إلى شرح مفصل عما تقدمه الهيئة من خدمات في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ونمو. وبحث آلية تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
12:37 AM
اخر تعديل
27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
07:01 AM

"الظافري" يبحث احتياجات محافظة العيدابي ومراكزها مع "الواصلي"

زار هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية واستمع لشرح عما تقدِّم من خدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقد محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري بمقر المحافظة اجتماعًا مع المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي. وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها.

وقام "الظافري" بزيارة لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، واستمع إلى شرح مفصل عما تقدمه الهيئة من خدمات في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ونمو. وبحث آلية تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

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