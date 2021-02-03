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البيت الأبيض: "بايدن" يأمر بمراجعة ضوابط الهجرة الشرعية والاندماج

تشكيل لجنة للم شمل أطفال المهاجرين وعائلاتهم والنظر في طلبات اللاجئين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بمراجعة الضوابط على الهجرة الشرعية والاندماج.

وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: إن الإدارة الأمريكية ستقوم بتشكيل لجنة للم شمل أطفال المهاجرين وعائلاتهم، وستنظر في طلبات اللاجئين، مشيرةً إلى أن إدارة بايدن ستعمل كل ما في وسعها لمساعدة هذه العائلات ووضع ضوابط لمعاملة المهاجرين واللاجئين بطريقة إنسانية وأخلاقية.

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البيت الأبيض: "بايدن" يأمر بمراجعة ضوابط الهجرة الشرعية والاندماج
سبق

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بمراجعة الضوابط على الهجرة الشرعية والاندماج.

وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: إن الإدارة الأمريكية ستقوم بتشكيل لجنة للم شمل أطفال المهاجرين وعائلاتهم، وستنظر في طلبات اللاجئين، مشيرةً إلى أن إدارة بايدن ستعمل كل ما في وسعها لمساعدة هذه العائلات ووضع ضوابط لمعاملة المهاجرين واللاجئين بطريقة إنسانية وأخلاقية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
01:11 AM

البيت الأبيض: "بايدن" يأمر بمراجعة ضوابط الهجرة الشرعية والاندماج

تشكيل لجنة للم شمل أطفال المهاجرين وعائلاتهم والنظر في طلبات اللاجئين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بمراجعة الضوابط على الهجرة الشرعية والاندماج.

وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: إن الإدارة الأمريكية ستقوم بتشكيل لجنة للم شمل أطفال المهاجرين وعائلاتهم، وستنظر في طلبات اللاجئين، مشيرةً إلى أن إدارة بايدن ستعمل كل ما في وسعها لمساعدة هذه العائلات ووضع ضوابط لمعاملة المهاجرين واللاجئين بطريقة إنسانية وأخلاقية.

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