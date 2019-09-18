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بالفيديو.. أمير حائل ونائبه يفاجئان مقاولي مشاريع الأمانة بزيارة تفقدية

شدّد على عدم التأخير في التنفيذ وتوعد المقصرين بالمحاسبة

فاجأ أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، اليوم، المجتمع الحائلي، بجولات ميدانية عشوائية على المشاريع التي تهمهم دون سابق موعد مع المسؤولين أو المقاولين لتلك المشاريع.
وذكرت مصادر أن أمير حائل اتفق سريعاً بعد ظهر اليوم، مع نائبه على زيارة للمشاريع القائم العمل بها في مدينة حائل، وتم اختيار المشاريع سراً بين الأمير ونائبه، وبعد الوقوف عليها تم الاتصال على المسؤولين والمقاولين المعنيين في المشروع للحضور عاجلاً؛ لإطلاع سموهما على ما تم إنجازه من المشروع، والمعوقات التي واجهت المقاول.
وظهر أمير المنطقة في عدة مقاطع بثها مرافقون له وهو يناقش المقاول ومهندسي المشاريع، فيما ظهر أمين حائل المهندس "أبوراس" كثيراً في عدة مقاطع الفيديو، ما يؤكد أن أمير المنطقة ونائبه وقفا اليوم على المشاريع التي تخص الأمانة، كما وقفا على مشروع نفق الحمراء التابع لطرق حائل، واطلعا على العمل، فيما أكد المقاول أن المشروع سيتم تسليمه في الوقت المحدد.
وشدّد أمير منطقة حائل، على عدم التأخير في المشاريع، مبيناً أنه سيقوم بجولات مفاجئة مماثلة لتلك المشاريع وسيقارن التنفيذ بما رآه اليوم، وما من المفترض أن يكون على أرض الواقع وفق للمخططات والجدول الزمني لإنهاء المشروع، كما سيحاسب المُصِّر.
وتحت وسم #جولة_تفقدية_لأمير_حائل، شارك أبناء منطقة حائل بإعجابهم بهذه الزيارة التي أكدوا أنها ستكون بشرى خير للمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. أمير حائل ونائبه يفاجئان مقاولي مشاريع الأمانة بزيارة تفقدية
سبق

فاجأ أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، اليوم، المجتمع الحائلي، بجولات ميدانية عشوائية على المشاريع التي تهمهم دون سابق موعد مع المسؤولين أو المقاولين لتلك المشاريع.
وذكرت مصادر أن أمير حائل اتفق سريعاً بعد ظهر اليوم، مع نائبه على زيارة للمشاريع القائم العمل بها في مدينة حائل، وتم اختيار المشاريع سراً بين الأمير ونائبه، وبعد الوقوف عليها تم الاتصال على المسؤولين والمقاولين المعنيين في المشروع للحضور عاجلاً؛ لإطلاع سموهما على ما تم إنجازه من المشروع، والمعوقات التي واجهت المقاول.
وظهر أمير المنطقة في عدة مقاطع بثها مرافقون له وهو يناقش المقاول ومهندسي المشاريع، فيما ظهر أمين حائل المهندس "أبوراس" كثيراً في عدة مقاطع الفيديو، ما يؤكد أن أمير المنطقة ونائبه وقفا اليوم على المشاريع التي تخص الأمانة، كما وقفا على مشروع نفق الحمراء التابع لطرق حائل، واطلعا على العمل، فيما أكد المقاول أن المشروع سيتم تسليمه في الوقت المحدد.
وشدّد أمير منطقة حائل، على عدم التأخير في المشاريع، مبيناً أنه سيقوم بجولات مفاجئة مماثلة لتلك المشاريع وسيقارن التنفيذ بما رآه اليوم، وما من المفترض أن يكون على أرض الواقع وفق للمخططات والجدول الزمني لإنهاء المشروع، كما سيحاسب المُصِّر.
وتحت وسم #جولة_تفقدية_لأمير_حائل، شارك أبناء منطقة حائل بإعجابهم بهذه الزيارة التي أكدوا أنها ستكون بشرى خير للمنطقة.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
07:38 PM

بالفيديو.. أمير حائل ونائبه يفاجئان مقاولي مشاريع الأمانة بزيارة تفقدية

شدّد على عدم التأخير في التنفيذ وتوعد المقصرين بالمحاسبة

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خالد السليمي - حائل
2
4,059

فاجأ أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، اليوم، المجتمع الحائلي، بجولات ميدانية عشوائية على المشاريع التي تهمهم دون سابق موعد مع المسؤولين أو المقاولين لتلك المشاريع.
وذكرت مصادر أن أمير حائل اتفق سريعاً بعد ظهر اليوم، مع نائبه على زيارة للمشاريع القائم العمل بها في مدينة حائل، وتم اختيار المشاريع سراً بين الأمير ونائبه، وبعد الوقوف عليها تم الاتصال على المسؤولين والمقاولين المعنيين في المشروع للحضور عاجلاً؛ لإطلاع سموهما على ما تم إنجازه من المشروع، والمعوقات التي واجهت المقاول.
وظهر أمير المنطقة في عدة مقاطع بثها مرافقون له وهو يناقش المقاول ومهندسي المشاريع، فيما ظهر أمين حائل المهندس "أبوراس" كثيراً في عدة مقاطع الفيديو، ما يؤكد أن أمير المنطقة ونائبه وقفا اليوم على المشاريع التي تخص الأمانة، كما وقفا على مشروع نفق الحمراء التابع لطرق حائل، واطلعا على العمل، فيما أكد المقاول أن المشروع سيتم تسليمه في الوقت المحدد.
وشدّد أمير منطقة حائل، على عدم التأخير في المشاريع، مبيناً أنه سيقوم بجولات مفاجئة مماثلة لتلك المشاريع وسيقارن التنفيذ بما رآه اليوم، وما من المفترض أن يكون على أرض الواقع وفق للمخططات والجدول الزمني لإنهاء المشروع، كما سيحاسب المُصِّر.
وتحت وسم #جولة_تفقدية_لأمير_حائل، شارك أبناء منطقة حائل بإعجابهم بهذه الزيارة التي أكدوا أنها ستكون بشرى خير للمنطقة.

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