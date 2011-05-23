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"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني

مصمم من قبل مدربين مؤهلين

انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، تدشن شركة لجام المالك والمشغلة لأندية فتنس تايم برنامج "FT-90" لتحسين تجربة العملاء خلال رحلتهم في عالم اللياقة ووضعها على المسار الصحيح لتحقيق النتائج المرجوة.

ويأتي استحداث برنامج "FT-90" لرفع تجربة العملاء وتزويدهم بالاستشارة اللازمة - بشكل مجاني – لتمكينهم من تحقيق أهدافهم من الاشتراك، فيما سيرفع البرنامج مستوى توقعات العملاء ويضع معايير جديدة لعالم الأندية الرياضية لرفع مستوى المنافسة.

ويعطي هذا البرنامج المصمم على القياسات العملاء بيانات وقراءات دقيقة لفهم وتحليل التكوين البدني للشخص من الصحة والقلب، والقدرة على التحرك وقياس كل المكونات الأساسية للجسم مثل: الدهون والسوائل وغيرها التي تساعد العميل على فهم المؤشرات الحيوية الخاصة به.

وبرنامج FT-90 مصمم بعناية فائقة من قِبل مدربين مؤهلين في مجال اللياقة، وتم تدريبهم ليمكنوا العملاء من بدء رحلة اللياقة الخاصة بهم وذلك عبر جلسات استشارية بشكل دوري لمدة 90 يومًا للتأكد من تحقيقهم للأهداف التي وضعوها في بداية الرحلة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز رؤية ومهمة الشركة وتتمثل في توجيه المجتمع نحو نمط صحي وسليم وتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني
سبق

انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، تدشن شركة لجام المالك والمشغلة لأندية فتنس تايم برنامج "FT-90" لتحسين تجربة العملاء خلال رحلتهم في عالم اللياقة ووضعها على المسار الصحيح لتحقيق النتائج المرجوة.

ويأتي استحداث برنامج "FT-90" لرفع تجربة العملاء وتزويدهم بالاستشارة اللازمة - بشكل مجاني – لتمكينهم من تحقيق أهدافهم من الاشتراك، فيما سيرفع البرنامج مستوى توقعات العملاء ويضع معايير جديدة لعالم الأندية الرياضية لرفع مستوى المنافسة.

ويعطي هذا البرنامج المصمم على القياسات العملاء بيانات وقراءات دقيقة لفهم وتحليل التكوين البدني للشخص من الصحة والقلب، والقدرة على التحرك وقياس كل المكونات الأساسية للجسم مثل: الدهون والسوائل وغيرها التي تساعد العميل على فهم المؤشرات الحيوية الخاصة به.

وبرنامج FT-90 مصمم بعناية فائقة من قِبل مدربين مؤهلين في مجال اللياقة، وتم تدريبهم ليمكنوا العملاء من بدء رحلة اللياقة الخاصة بهم وذلك عبر جلسات استشارية بشكل دوري لمدة 90 يومًا للتأكد من تحقيقهم للأهداف التي وضعوها في بداية الرحلة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز رؤية ومهمة الشركة وتتمثل في توجيه المجتمع نحو نمط صحي وسليم وتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:09 PM
اخر تعديل
23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:45 PM

"وقت اللياقة" تدشن برنامج FT-90 لقياس بيانات وقراءات التكوين البدني

مصمم من قبل مدربين مؤهلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، تدشن شركة لجام المالك والمشغلة لأندية فتنس تايم برنامج "FT-90" لتحسين تجربة العملاء خلال رحلتهم في عالم اللياقة ووضعها على المسار الصحيح لتحقيق النتائج المرجوة.

ويأتي استحداث برنامج "FT-90" لرفع تجربة العملاء وتزويدهم بالاستشارة اللازمة - بشكل مجاني – لتمكينهم من تحقيق أهدافهم من الاشتراك، فيما سيرفع البرنامج مستوى توقعات العملاء ويضع معايير جديدة لعالم الأندية الرياضية لرفع مستوى المنافسة.

ويعطي هذا البرنامج المصمم على القياسات العملاء بيانات وقراءات دقيقة لفهم وتحليل التكوين البدني للشخص من الصحة والقلب، والقدرة على التحرك وقياس كل المكونات الأساسية للجسم مثل: الدهون والسوائل وغيرها التي تساعد العميل على فهم المؤشرات الحيوية الخاصة به.

وبرنامج FT-90 مصمم بعناية فائقة من قِبل مدربين مؤهلين في مجال اللياقة، وتم تدريبهم ليمكنوا العملاء من بدء رحلة اللياقة الخاصة بهم وذلك عبر جلسات استشارية بشكل دوري لمدة 90 يومًا للتأكد من تحقيقهم للأهداف التي وضعوها في بداية الرحلة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز رؤية ومهمة الشركة وتتمثل في توجيه المجتمع نحو نمط صحي وسليم وتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة.

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