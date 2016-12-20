"إعلانات هواوي"HUAWEI Ads  تشكِّل قاعدة انطلاق لعالم خالٍ من "الكوكيز" في عام 2022

تشير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية بلغ 378 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ويُتوقَّع أن يكتسب مزيدًا من الزخم؛ ليصل إلى مبلغ إجمالي قدره 646 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024. في السابق كان المعلنون يعتمدون بشكل تقليدي على الخيارات التي يتخذها المستهلكون؛ وذلك من أجل وضع وتطوير طرق فريدة لترويج وتسويق العلامات التجارية. إن الحاجة إلى مواكبة التغيرات المتسارعة والبقاء في الطليعة أصبحت اليوم مطلبًا أساسيًّا وضروريًّا أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للمعلنين، مع الأخذ في الحسبان ديناميكيات الإعلان المتغيرة التي تشهد تحولاً نحو استخدام بيانات الطرف الأول. واليوم، بإمكان المعلنين جمع وتنظيم المعلومات بكفاءة عالية، وتعزيز فاعلية حملاتهم التسويقية من خلال استهلاك بيانات الطرف الأول. أهمية الاعتماد على بيانات الطرف الأول وفقًا لتقرير مشاركة المستهلك الصادر حديثًا، يعتقد 88% من مختصي التسويق أن الحصول على بيانات الطرف الأول يُشكِّل أولوية قصوى في عام 2021. ولغرض تزويد العملاء بتجربة جذابة من خلال جمع بيانات الطرف الأول يجب على الشركات البحث في الطرق الأمثل لجمع وتصنيف وتفعيل البيانات من خلال خلق قيمة مقترحة جذابة ومحفزة. التسويق الرقمي ونقاط القوة الكامنة فيه تتمثل السمة الرئيسية للتسويق الرقمي في قدرته على الوصول إلى الجمهور المحدد بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وقابلة للقياس. ومن أحد أفضل الخيارات المتاحة للإعلان داخل التطبيق القدرة على طرح العطاءات في الوقت الفعلي، والتحليل الفوري للسوق. وبدورها، توفر "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads للمطورين إمكانية دمج الإعلانات عالية الجودة، وعرضها على شريحة أوسع من الجمهور المستهدف. ومن خلال منصة جانب الطلب ذاتية الخدمة يتمكن الشركاء ووكالات الإعلان من إطلاق حملاتهم التسويقية باستخدام أدوات حصرية مبتكرة مطورة من قِبل هواوي. كما تشتمل منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads على عنصر رئيسي، هو معرف الإعلان المفتوح (OAID) . ويقوم معرف الإعلان المفتوح (OAID) بعرض الإعلانات المخصصة للمستخدم مع مراعاة الالتزام بتفضيلات الخصوصية التي يحددها. تأثير الإعلانات المبرمجة تتمثل الميزة الأهم للإعلانات المبرمجة في سهولة تبسيط عملية شراء الوسائط الإعلامية بأكملها. بمعنى أن المفاوضات البشرية وأوامر الإدخال اليدوية كافة تكون مؤتمتة كليًّا؛ هو ما يلغي الحاجة إلى عملية "الأخذ والرد" التي عادة ما تستغرق وقتًا طويلاً. وتشهد الإعلانات المبرمجة رواجًا متزايدًا نظرًا لقدرتها على تحديد النطاق الأنسب لجذب وتفعيل مشاركة المستهلك. واليوم، أصبح بإمكان المعلنين الوصول إلى جمهورهم المستهدف بنجاح، وتكوين تصورات وافية وفورية حول كيفية تفاعل الجمهور مع الإعلان. في هواوي تتمثل الركائز الأربع الأساسية للمعلنين فيما يأتي: ● الاستهداف التفصيلي: مساعدة المعلنين من خلال إنشاء شخصيات ذات مغزى من مصادر بيانات متعددة. ● وضع نماذج الجمهور المتماثل: استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاستهداف الجمهور المتماثل بشكل فوري، وبطريقة شفافة، مع الحفاظ على الجودة. ● الجمهور الخاص: التركيز على قائمة مستخدمي بيانات الطرف الأول للمعلنين، وإعادة استهداف المستخدمين النشطين استنادًا إلى بيانات التطبيق والأنشطة التي تتم داخل التطبيق؛ لتحقيق أداء أفضل. ● التحليل الدقيق: تقديم رؤى وتصورات مهمة حول بيانات الحملة الترويجية بدءًا من نقاط الاتصال المتعددة؛ بهدف تحسين عملية الاستهداف والعائد على الاستثمار. وفي حين أن قاعدة المستهلكين الهائلة التي تبلغ أكثر من 700 مليون مستخدم شهري نشط تشكل بالفعل سمة تنافسية جذابة وفريدة، تُحتسب لشركة هواوي، فإنها ستشهد أيضًا مزيدًا من النمو مع مرور الزمن. وستتم إضافة عروض ومزايا "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads إلى محفظة هواوي التي تتنوع بين أجهزة التلفزيون الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة إنترنت الأشياء، وذلك في إطار بلورة استراتيجية هواوي "N+8+1". ولمعرفة المزيد حول "إعلانات هواوي "HUAWEI Ads يُرجى التواصل معنا على عنوان البريد الإلكتروني الآتي: adsmea@huawei.com

"إعلانات هواوي"HUAWEI Ads تشكِّل قاعدة انطلاق لعالم خالٍ من "الكوكيز" في عام 2022 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-19 تشير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية بلغ 378 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ويُتوقَّع أن يكتسب مزيدًا من الزخم؛ ليصل إلى مبلغ إجمالي قدره 646 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.



في السابق كان المعلنون يعتمدون بشكل تقليدي على الخيارات التي يتخذها المستهلكون؛ وذلك من أجل وضع وتطوير طرق فريدة لترويج وتسويق العلامات التجارية.



إن الحاجة إلى مواكبة التغيرات المتسارعة والبقاء في الطليعة أصبحت اليوم مطلبًا أساسيًّا وضروريًّا أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للمعلنين، مع الأخذ في الحسبان ديناميكيات الإعلان المتغيرة التي تشهد تحولاً نحو استخدام بيانات الطرف الأول.



واليوم، بإمكان المعلنين جمع وتنظيم المعلومات بكفاءة عالية، وتعزيز فاعلية حملاتهم التسويقية من خلال استهلاك بيانات الطرف الأول.



أهمية الاعتماد على بيانات الطرف الأول

وفقًا لتقرير مشاركة المستهلك الصادر حديثًا، يعتقد 88% من مختصي التسويق أن الحصول على بيانات الطرف الأول يُشكِّل أولوية قصوى في عام 2021. ولغرض تزويد العملاء بتجربة جذابة من خلال جمع بيانات الطرف الأول يجب على الشركات البحث في الطرق الأمثل لجمع وتصنيف وتفعيل البيانات من خلال خلق قيمة مقترحة جذابة ومحفزة.



التسويق الرقمي ونقاط القوة الكامنة فيه

تتمثل السمة الرئيسية للتسويق الرقمي في قدرته على الوصول إلى الجمهور المحدد بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وقابلة للقياس. ومن أحد أفضل الخيارات المتاحة للإعلان داخل التطبيق القدرة على طرح العطاءات في الوقت الفعلي، والتحليل الفوري للسوق. وبدورها، توفر "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads للمطورين إمكانية دمج الإعلانات عالية الجودة، وعرضها على شريحة أوسع من الجمهور المستهدف. ومن خلال منصة جانب الطلب ذاتية الخدمة يتمكن الشركاء ووكالات الإعلان من إطلاق حملاتهم التسويقية باستخدام أدوات حصرية مبتكرة مطورة من قِبل هواوي. كما تشتمل منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads على عنصر رئيسي، هو معرف الإعلان المفتوح (OAID) . ويقوم معرف الإعلان المفتوح (OAID) بعرض الإعلانات المخصصة للمستخدم مع مراعاة الالتزام بتفضيلات الخصوصية التي يحددها.



تأثير الإعلانات المبرمجة

تتمثل الميزة الأهم للإعلانات المبرمجة في سهولة تبسيط عملية شراء الوسائط الإعلامية بأكملها. بمعنى أن المفاوضات البشرية وأوامر الإدخال اليدوية كافة تكون مؤتمتة كليًّا؛ هو ما يلغي الحاجة إلى عملية "الأخذ والرد" التي عادة ما تستغرق وقتًا طويلاً. وتشهد الإعلانات المبرمجة رواجًا متزايدًا نظرًا لقدرتها على تحديد النطاق الأنسب لجذب وتفعيل مشاركة المستهلك. واليوم، أصبح بإمكان المعلنين الوصول إلى جمهورهم المستهدف بنجاح، وتكوين تصورات وافية وفورية حول كيفية تفاعل الجمهور مع الإعلان.



في هواوي تتمثل الركائز الأربع الأساسية للمعلنين فيما يأتي:



● الاستهداف التفصيلي: مساعدة المعلنين من خلال إنشاء شخصيات ذات مغزى من مصادر بيانات متعددة.



● وضع نماذج الجمهور المتماثل: استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاستهداف الجمهور المتماثل بشكل فوري، وبطريقة شفافة، مع الحفاظ على الجودة.



● الجمهور الخاص: التركيز على قائمة مستخدمي بيانات الطرف الأول للمعلنين، وإعادة استهداف المستخدمين النشطين استنادًا إلى بيانات التطبيق والأنشطة التي تتم داخل التطبيق؛ لتحقيق أداء أفضل.



● التحليل الدقيق: تقديم رؤى وتصورات مهمة حول بيانات الحملة الترويجية بدءًا من نقاط الاتصال المتعددة؛ بهدف تحسين عملية الاستهداف والعائد على الاستثمار.



وفي حين أن قاعدة المستهلكين الهائلة التي تبلغ أكثر من 700 مليون مستخدم شهري نشط تشكل بالفعل سمة تنافسية جذابة وفريدة، تُحتسب لشركة هواوي، فإنها ستشهد أيضًا مزيدًا من النمو مع مرور الزمن. وستتم إضافة عروض ومزايا "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads إلى محفظة هواوي التي تتنوع بين أجهزة التلفزيون الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة إنترنت الأشياء، وذلك في إطار بلورة استراتيجية هواوي "N+8+1".



ولمعرفة المزيد حول "إعلانات هواوي "HUAWEI Ads يُرجى التواصل معنا على عنوان البريد الإلكتروني الآتي: adsmea@huawei.com

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443 10:46 PM

اخر تعديل 20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443 02:57 AM

"إعلانات هواوي"HUAWEI Ads تشكِّل قاعدة انطلاق لعالم خالٍ من "الكوكيز" في عام 2022





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تشير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقمية بلغ 378 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ويُتوقَّع أن يكتسب مزيدًا من الزخم؛ ليصل إلى مبلغ إجمالي قدره 646 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.



في السابق كان المعلنون يعتمدون بشكل تقليدي على الخيارات التي يتخذها المستهلكون؛ وذلك من أجل وضع وتطوير طرق فريدة لترويج وتسويق العلامات التجارية.



إن الحاجة إلى مواكبة التغيرات المتسارعة والبقاء في الطليعة أصبحت اليوم مطلبًا أساسيًّا وضروريًّا أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للمعلنين، مع الأخذ في الحسبان ديناميكيات الإعلان المتغيرة التي تشهد تحولاً نحو استخدام بيانات الطرف الأول.



واليوم، بإمكان المعلنين جمع وتنظيم المعلومات بكفاءة عالية، وتعزيز فاعلية حملاتهم التسويقية من خلال استهلاك بيانات الطرف الأول.



أهمية الاعتماد على بيانات الطرف الأول

وفقًا لتقرير مشاركة المستهلك الصادر حديثًا، يعتقد 88% من مختصي التسويق أن الحصول على بيانات الطرف الأول يُشكِّل أولوية قصوى في عام 2021. ولغرض تزويد العملاء بتجربة جذابة من خلال جمع بيانات الطرف الأول يجب على الشركات البحث في الطرق الأمثل لجمع وتصنيف وتفعيل البيانات من خلال خلق قيمة مقترحة جذابة ومحفزة.



التسويق الرقمي ونقاط القوة الكامنة فيه

تتمثل السمة الرئيسية للتسويق الرقمي في قدرته على الوصول إلى الجمهور المحدد بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وقابلة للقياس. ومن أحد أفضل الخيارات المتاحة للإعلان داخل التطبيق القدرة على طرح العطاءات في الوقت الفعلي، والتحليل الفوري للسوق. وبدورها، توفر "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads للمطورين إمكانية دمج الإعلانات عالية الجودة، وعرضها على شريحة أوسع من الجمهور المستهدف. ومن خلال منصة جانب الطلب ذاتية الخدمة يتمكن الشركاء ووكالات الإعلان من إطلاق حملاتهم التسويقية باستخدام أدوات حصرية مبتكرة مطورة من قِبل هواوي. كما تشتمل منصة "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads على عنصر رئيسي، هو معرف الإعلان المفتوح (OAID) . ويقوم معرف الإعلان المفتوح (OAID) بعرض الإعلانات المخصصة للمستخدم مع مراعاة الالتزام بتفضيلات الخصوصية التي يحددها.



تأثير الإعلانات المبرمجة

تتمثل الميزة الأهم للإعلانات المبرمجة في سهولة تبسيط عملية شراء الوسائط الإعلامية بأكملها. بمعنى أن المفاوضات البشرية وأوامر الإدخال اليدوية كافة تكون مؤتمتة كليًّا؛ هو ما يلغي الحاجة إلى عملية "الأخذ والرد" التي عادة ما تستغرق وقتًا طويلاً. وتشهد الإعلانات المبرمجة رواجًا متزايدًا نظرًا لقدرتها على تحديد النطاق الأنسب لجذب وتفعيل مشاركة المستهلك. واليوم، أصبح بإمكان المعلنين الوصول إلى جمهورهم المستهدف بنجاح، وتكوين تصورات وافية وفورية حول كيفية تفاعل الجمهور مع الإعلان.



في هواوي تتمثل الركائز الأربع الأساسية للمعلنين فيما يأتي:



● الاستهداف التفصيلي: مساعدة المعلنين من خلال إنشاء شخصيات ذات مغزى من مصادر بيانات متعددة.



● وضع نماذج الجمهور المتماثل: استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاستهداف الجمهور المتماثل بشكل فوري، وبطريقة شفافة، مع الحفاظ على الجودة.



● الجمهور الخاص: التركيز على قائمة مستخدمي بيانات الطرف الأول للمعلنين، وإعادة استهداف المستخدمين النشطين استنادًا إلى بيانات التطبيق والأنشطة التي تتم داخل التطبيق؛ لتحقيق أداء أفضل.



● التحليل الدقيق: تقديم رؤى وتصورات مهمة حول بيانات الحملة الترويجية بدءًا من نقاط الاتصال المتعددة؛ بهدف تحسين عملية الاستهداف والعائد على الاستثمار.



وفي حين أن قاعدة المستهلكين الهائلة التي تبلغ أكثر من 700 مليون مستخدم شهري نشط تشكل بالفعل سمة تنافسية جذابة وفريدة، تُحتسب لشركة هواوي، فإنها ستشهد أيضًا مزيدًا من النمو مع مرور الزمن. وستتم إضافة عروض ومزايا "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads إلى محفظة هواوي التي تتنوع بين أجهزة التلفزيون الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة إنترنت الأشياء، وذلك في إطار بلورة استراتيجية هواوي "N+8+1".



ولمعرفة المزيد حول "إعلانات هواوي "HUAWEI Ads يُرجى التواصل معنا على عنوان البريد الإلكتروني الآتي: adsmea@huawei.com