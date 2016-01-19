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في يناير.. مكة تسجّل 7 آلاف إصابة بـ"كورونا"

"الصحة" رصدت 4 آلاف حالة تعافٍ من الفيروس

شهدت مكة المكرمة، خلال شهر يناير الجاري تسجيل 7193 إصابة بفيروس كورونا، مقابل 4378 حالة تماثلت للشفاء، فيما سجّلت خلال الشهر نفسه حالتي وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة وفقاً لوزارة الصحة في مكة المكرمة، حتى اليوم 3798 حالة لا تزال تحمل الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي فيروس كورونا قبل نحو 500 يوم، 53955 إصابة.

وسجلت مكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق إحصائية فيروس كورونا اليومية؛ 332 إصابة جديدة مقابل 379 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل أي حالة وفاة.

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في يناير.. مكة تسجّل 7 آلاف إصابة بـ"كورونا"
سبق

شهدت مكة المكرمة، خلال شهر يناير الجاري تسجيل 7193 إصابة بفيروس كورونا، مقابل 4378 حالة تماثلت للشفاء، فيما سجّلت خلال الشهر نفسه حالتي وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة وفقاً لوزارة الصحة في مكة المكرمة، حتى اليوم 3798 حالة لا تزال تحمل الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي فيروس كورونا قبل نحو 500 يوم، 53955 إصابة.

وسجلت مكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق إحصائية فيروس كورونا اليومية؛ 332 إصابة جديدة مقابل 379 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل أي حالة وفاة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
02:33 PM

في يناير.. مكة تسجّل 7 آلاف إصابة بـ"كورونا"

"الصحة" رصدت 4 آلاف حالة تعافٍ من الفيروس

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,204

شهدت مكة المكرمة، خلال شهر يناير الجاري تسجيل 7193 إصابة بفيروس كورونا، مقابل 4378 حالة تماثلت للشفاء، فيما سجّلت خلال الشهر نفسه حالتي وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة وفقاً لوزارة الصحة في مكة المكرمة، حتى اليوم 3798 حالة لا تزال تحمل الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي فيروس كورونا قبل نحو 500 يوم، 53955 إصابة.

وسجلت مكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق إحصائية فيروس كورونا اليومية؛ 332 إصابة جديدة مقابل 379 حالة تماثلت للشفاء، ولم تسجل أي حالة وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,720
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,561
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,847
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