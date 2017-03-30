وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة عصراً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظات: الوجه وأملج وضباء.

الوطني للأرصاد: رياح نشطة على تبوك تتواصل حتى 4 عصراً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-30 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظات: الوجه وأملج وضباء. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة عصراً.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 11:19 AM

الوطني للأرصاد: رياح نشطة على تبوك تتواصل حتى 4 عصراً المركز: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل محافظتَي الوجه وأملج





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج على محافظات: الوجه وأملج وضباء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الرابعة عصراً.