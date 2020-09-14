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إصابة 788 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 5

"اشتية" يطالب بالالتزام بإجراءات الوقاية

سجّلت الأراضي الفلسطينية 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي، أوردته "رويترز"، أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجِّلة 164 حالة، تلتها محافظتا رام الله والبيرة بإجمالي 122 حالة. كما سُجلت 108 إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

من ناحيته، أعرب رئيس الحكومة محمد اشتية عن قلقه من تزايد أعداد الإصابات بـ"كورونا"، مطالبًا المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، ووضع الكمامات.

وتُظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 40.298، تعافى منها 28.576، فيما بلغ عدد الوفيات 255.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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إصابة 788 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 5
سبق

سجّلت الأراضي الفلسطينية 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي، أوردته "رويترز"، أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجِّلة 164 حالة، تلتها محافظتا رام الله والبيرة بإجمالي 122 حالة. كما سُجلت 108 إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

من ناحيته، أعرب رئيس الحكومة محمد اشتية عن قلقه من تزايد أعداد الإصابات بـ"كورونا"، مطالبًا المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، ووضع الكمامات.

وتُظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 40.298، تعافى منها 28.576، فيما بلغ عدد الوفيات 255.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
08:35 PM

إصابة 788 فلسطينيًّا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 5

"اشتية" يطالب بالالتزام بإجراءات الوقاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت الأراضي الفلسطينية 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي، أوردته "رويترز"، أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجِّلة 164 حالة، تلتها محافظتا رام الله والبيرة بإجمالي 122 حالة. كما سُجلت 108 إصابات في قطاع غزة، بينما توزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

من ناحيته، أعرب رئيس الحكومة محمد اشتية عن قلقه من تزايد أعداد الإصابات بـ"كورونا"، مطالبًا المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، ووضع الكمامات.

وتُظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 40.298، تعافى منها 28.576، فيما بلغ عدد الوفيات 255.

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