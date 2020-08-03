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بالصور.. شلال غابة "خيرة" يجذب زوار الباحة ويشد انتباههم

حضور كثيف وسط أجواء ماطرة وخلابة

يشهد الطريق المؤدي لشلال غابة خيرة كثافة مرورية عالية للمركبات، إذ يجذب الشلال المئات من محبي الاستمتاع بأجواء الباحة، مدينة الضباب.

واكتظ الموقع بالمتنزهين وشهد المطل المشرف على الشلال تواجدًا للعوائل مستمتعين بالمشاهدة وتصوير جمال الشلال والذي ينحدر من أعلى الجبل، مكونًا بركة للمياه أسفل الشلال تجري من المياه، مكملة طريقها إلى أسفل الوادي.

بدورهم تسلق عدد من الشباب سفوح الشلال معرضين أنفسهم لخطر الانزلاق أو السقوط من سفح الشلال، نتيجة تساقط الأمطار والذي قد يعرضهم لإصابات بليغة، نظرًا لوعورة الموقع، متجاهلين تحذيرات الدفاع المدني ومطالبته بالابتعاد عن مجاري الأمطار.

وشهدت محافظة الباحة خلال هذا الأسبوع، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع شبه يومية وعلى فترات صباحية ومسائية، وغطى الضباب الطرق والمحافظات، والذي بدوره استدعى تدخل دوريات المرور لتنظيم حركة السير وحفظ السلامة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. شلال غابة "خيرة" يجذب زوار الباحة ويشد انتباههم
سبق

يشهد الطريق المؤدي لشلال غابة خيرة كثافة مرورية عالية للمركبات، إذ يجذب الشلال المئات من محبي الاستمتاع بأجواء الباحة، مدينة الضباب.

واكتظ الموقع بالمتنزهين وشهد المطل المشرف على الشلال تواجدًا للعوائل مستمتعين بالمشاهدة وتصوير جمال الشلال والذي ينحدر من أعلى الجبل، مكونًا بركة للمياه أسفل الشلال تجري من المياه، مكملة طريقها إلى أسفل الوادي.

بدورهم تسلق عدد من الشباب سفوح الشلال معرضين أنفسهم لخطر الانزلاق أو السقوط من سفح الشلال، نتيجة تساقط الأمطار والذي قد يعرضهم لإصابات بليغة، نظرًا لوعورة الموقع، متجاهلين تحذيرات الدفاع المدني ومطالبته بالابتعاد عن مجاري الأمطار.

وشهدت محافظة الباحة خلال هذا الأسبوع، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع شبه يومية وعلى فترات صباحية ومسائية، وغطى الضباب الطرق والمحافظات، والذي بدوره استدعى تدخل دوريات المرور لتنظيم حركة السير وحفظ السلامة العامة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
07:11 PM

بالصور.. شلال غابة "خيرة" يجذب زوار الباحة ويشد انتباههم

حضور كثيف وسط أجواء ماطرة وخلابة

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
1,819

يشهد الطريق المؤدي لشلال غابة خيرة كثافة مرورية عالية للمركبات، إذ يجذب الشلال المئات من محبي الاستمتاع بأجواء الباحة، مدينة الضباب.

واكتظ الموقع بالمتنزهين وشهد المطل المشرف على الشلال تواجدًا للعوائل مستمتعين بالمشاهدة وتصوير جمال الشلال والذي ينحدر من أعلى الجبل، مكونًا بركة للمياه أسفل الشلال تجري من المياه، مكملة طريقها إلى أسفل الوادي.

بدورهم تسلق عدد من الشباب سفوح الشلال معرضين أنفسهم لخطر الانزلاق أو السقوط من سفح الشلال، نتيجة تساقط الأمطار والذي قد يعرضهم لإصابات بليغة، نظرًا لوعورة الموقع، متجاهلين تحذيرات الدفاع المدني ومطالبته بالابتعاد عن مجاري الأمطار.

وشهدت محافظة الباحة خلال هذا الأسبوع، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع شبه يومية وعلى فترات صباحية ومسائية، وغطى الضباب الطرق والمحافظات، والذي بدوره استدعى تدخل دوريات المرور لتنظيم حركة السير وحفظ السلامة العامة.

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