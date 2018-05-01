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"مرور المدينة" يدشن نظام الرصد الآلي صباح الغد

لضبط مخالفتيْ "حزام الأمان واستخدام الجوال"

أعلن مرور المدينة المنورة عن تدشين نظام الرصد الآلي لمخالفتي "عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة" في المدينة المنورة، ابتداءً من التاسعة صباح غد الأربعاء.

وطالب مرور المدينة المنورة الجميع بالتقيد بأنظمة وتعليمات المرور؛ لضمان سلامة الجميع.

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"مرور المدينة" يدشن نظام الرصد الآلي صباح الغد
سبق

أعلن مرور المدينة المنورة عن تدشين نظام الرصد الآلي لمخالفتي "عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة" في المدينة المنورة، ابتداءً من التاسعة صباح غد الأربعاء.

وطالب مرور المدينة المنورة الجميع بالتقيد بأنظمة وتعليمات المرور؛ لضمان سلامة الجميع.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
01:48 PM

"مرور المدينة" يدشن نظام الرصد الآلي صباح الغد

لضبط مخالفتيْ "حزام الأمان واستخدام الجوال"

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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5,934

أعلن مرور المدينة المنورة عن تدشين نظام الرصد الآلي لمخالفتي "عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة" في المدينة المنورة، ابتداءً من التاسعة صباح غد الأربعاء.

وطالب مرور المدينة المنورة الجميع بالتقيد بأنظمة وتعليمات المرور؛ لضمان سلامة الجميع.

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