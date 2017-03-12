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إيطاليا تغلق جميع المتاجر باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات

في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا بالبلاد

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الأربعاء، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وتفصيلاً، قال "كونتي" في خطاب تلفزيوني: " إنّنا نغلق المتاجر والمطاعم، وإنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة".

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إغلاق المتاجر فيروس كورونا الجديد إيطاليا

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيطاليا تغلق جميع المتاجر باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات
سبق

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الأربعاء، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وتفصيلاً، قال "كونتي" في خطاب تلفزيوني: " إنّنا نغلق المتاجر والمطاعم، وإنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:35 AM

إيطاليا تغلق جميع المتاجر باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات

في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا بالبلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء الأربعاء، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وتفصيلاً، قال "كونتي" في خطاب تلفزيوني: " إنّنا نغلق المتاجر والمطاعم، وإنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة".

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