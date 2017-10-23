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إسطبل الخليبص يخطف كأس تحدي سباقات الفروسية بالجنادرية

عقب فوز الجواد الشهاب المضيء بالمركز الأول في الشوط الثالث

توج مدير عام سباق الخيل سالم بن محفوظ، أسطبل الخليبص بكأس تحدي نادي سباقات الفروسية عقب فوز الجواد الشهاب المضيء ابن الفحل بانديني بالمركز الأول في الشوط الثالث لحفل السباق الـ32 الذي أقيم اليوم الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.

واشتمل السباق على 11 شوطاً ضمت مختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثرويبرد، وفازت بالمركز الأول في الشوط الأول الفرس محموده ابنة الفحل سيكنج آهوم لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفاز في الشوط الثاني الجواد بهر ابن الفحل بيز بيلتيز للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى، وخطف الجواد ستار اوف ونز ابن الفحل سي ذا ستارز للمالك رفاعي صنت الغريبان المركز الأول في الشوط الرابع، فيما جاء الجواد أنيس الجليس ابن الفحل اسي كلير للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط الخامس.

وفي الشوط السادس جاءت الفرس دنانير الخالدية ابنة الفحل ليث الخالدية للمالك أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في المركز الأول، وفي الشوط السابع حققت الفرس منبهرة ابنة الفحل تجاويد للمالك أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمركز الأول، وفي الشوط الثامن جاء الجواد النشاص ابن الفحل ترانكل مينر لأبناء حسن عيسى البوعينين في المركز الأول.

فيما خطف الجواد اوكو ابن الفحل فيرست ديفينس لأبناء هيف بن عبود القحطاني المركز الأول للشوط التاسع، واستمرت الإثارة في الشوط العاشر حيث خطف الجواد فزاع ابن الفحل ميزن ماست للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول، وكان المركز الأول للشوط الحادي عشر والأخير من نصيب الجواد الخرساني ابن الفحل فيرست ديفينس لأبناء هيف بن عبود القحطاني.

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إسطبل الخليبص يخطف كأس تحدي سباقات الفروسية بالجنادرية
سبق

توج مدير عام سباق الخيل سالم بن محفوظ، أسطبل الخليبص بكأس تحدي نادي سباقات الفروسية عقب فوز الجواد الشهاب المضيء ابن الفحل بانديني بالمركز الأول في الشوط الثالث لحفل السباق الـ32 الذي أقيم اليوم الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.

واشتمل السباق على 11 شوطاً ضمت مختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثرويبرد، وفازت بالمركز الأول في الشوط الأول الفرس محموده ابنة الفحل سيكنج آهوم لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفاز في الشوط الثاني الجواد بهر ابن الفحل بيز بيلتيز للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى، وخطف الجواد ستار اوف ونز ابن الفحل سي ذا ستارز للمالك رفاعي صنت الغريبان المركز الأول في الشوط الرابع، فيما جاء الجواد أنيس الجليس ابن الفحل اسي كلير للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط الخامس.

وفي الشوط السادس جاءت الفرس دنانير الخالدية ابنة الفحل ليث الخالدية للمالك أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في المركز الأول، وفي الشوط السابع حققت الفرس منبهرة ابنة الفحل تجاويد للمالك أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمركز الأول، وفي الشوط الثامن جاء الجواد النشاص ابن الفحل ترانكل مينر لأبناء حسن عيسى البوعينين في المركز الأول.

فيما خطف الجواد اوكو ابن الفحل فيرست ديفينس لأبناء هيف بن عبود القحطاني المركز الأول للشوط التاسع، واستمرت الإثارة في الشوط العاشر حيث خطف الجواد فزاع ابن الفحل ميزن ماست للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول، وكان المركز الأول للشوط الحادي عشر والأخير من نصيب الجواد الخرساني ابن الفحل فيرست ديفينس لأبناء هيف بن عبود القحطاني.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
01:41 AM

إسطبل الخليبص يخطف كأس تحدي سباقات الفروسية بالجنادرية

عقب فوز الجواد الشهاب المضيء بالمركز الأول في الشوط الثالث

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نافل السبيعي - الرياض
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توج مدير عام سباق الخيل سالم بن محفوظ، أسطبل الخليبص بكأس تحدي نادي سباقات الفروسية عقب فوز الجواد الشهاب المضيء ابن الفحل بانديني بالمركز الأول في الشوط الثالث لحفل السباق الـ32 الذي أقيم اليوم الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.

واشتمل السباق على 11 شوطاً ضمت مختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثرويبرد، وفازت بالمركز الأول في الشوط الأول الفرس محموده ابنة الفحل سيكنج آهوم لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفاز في الشوط الثاني الجواد بهر ابن الفحل بيز بيلتيز للمالك عبدالإله عبدالعزيز الموسى، وخطف الجواد ستار اوف ونز ابن الفحل سي ذا ستارز للمالك رفاعي صنت الغريبان المركز الأول في الشوط الرابع، فيما جاء الجواد أنيس الجليس ابن الفحل اسي كلير للمالك الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في المركز الأول للشوط الخامس.

وفي الشوط السادس جاءت الفرس دنانير الخالدية ابنة الفحل ليث الخالدية للمالك أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في المركز الأول، وفي الشوط السابع حققت الفرس منبهرة ابنة الفحل تجاويد للمالك أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمركز الأول، وفي الشوط الثامن جاء الجواد النشاص ابن الفحل ترانكل مينر لأبناء حسن عيسى البوعينين في المركز الأول.

فيما خطف الجواد اوكو ابن الفحل فيرست ديفينس لأبناء هيف بن عبود القحطاني المركز الأول للشوط التاسع، واستمرت الإثارة في الشوط العاشر حيث خطف الجواد فزاع ابن الفحل ميزن ماست للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول، وكان المركز الأول للشوط الحادي عشر والأخير من نصيب الجواد الخرساني ابن الفحل فيرست ديفينس لأبناء هيف بن عبود القحطاني.

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