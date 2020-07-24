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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "اللغبي"

استُشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم تعازي ومواساة القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي أول يحيى بن صالح اللغبي، أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية الذي استُشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ووزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز الحد الجنوبي شهيد الواجب جازان

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "اللغبي"
سبق

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم تعازي ومواساة القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي أول يحيى بن صالح اللغبي، أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية الذي استُشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ووزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
11:35 PM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "اللغبي"

استُشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم تعازي ومواساة القيادة لوالد وذوي الشهيد الجندي أول يحيى بن صالح اللغبي، أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية الذي استُشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه، عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ووزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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