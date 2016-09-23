الرئيس التنفيذي لمركز الغطاء النباتي يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ91

"العبدالقادر": ذكرى غالية نستلهم منها معاني الوطنية السامية والانتماء الصادق

رفع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، باسمه وباسم منسوبي المركز التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ91 لتأسيس المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور "العبدالقادر": "تمر هذه الذكرى الوطنية المجيدة لتوحيد المملكة لنستلهم منها الكثير من المعاني الوطنية السامية والانتماء الصادق لهذا الوطن العزيز وقيادته الحكيمة، ونجدد العزم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لاستكمال مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد على كل المستويات للعبور نحو مستقبل مشرق".

وعبّر عن بالغ شكره واعتزازه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام لتوفير أرقى الخدمات لتحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة مناطق المملكة بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالغطاء النباتي، منوها بالدعم غير المحدود التي توليه الدولة لمشاريع التشجير وتنمية الغطاء النباتي.

ونوّه "العبدالقادر" بما حققته المملكة من إنجازات ملموسة لتنمية وتعزيز حماية الغطاء النباتي في كل المناطق، حيث حققت زيادة ملموسة في الغطاء النباتي خلال الخمس سنوات الماضية، إضافة إلى صدور نظام البيئة واللوائح التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب، إضافة إلى إطلاق مبادرات التشجير، وتطوير المتنزهات الوطنية وتنظيم الرعي.

وأكد "العبدالقادر" أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي لا يدخر أي جهد من أجل الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال رفع نسبة الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، هذه الجهود توجت بإتمام زراعة 10 ملايين في أكثر من 1200 موقعًا في جميع مناطق المملكة ضمن مبادرة لنجعلها خضراء.

وأشاد "العبدالقادر" بالدور الريادي للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تنمية الغطاء النباتي وحماية البيئة، والذي توج بإعلان سمو ولي العهد لمبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، إضافة إلى دعم المملكة للمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع ووقف تدهورها ضمن اجتماعات قمة مجموعة العشرين.

ودعا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على بلادنا وهي في أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.