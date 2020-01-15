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بالصور: "سبق" توثق المرحلة الـ8 لـ"رالي داكار" في وادي الدواسر

شهدت انسيابية كاملة في جميع المسارات

تصوير: محمد آل مسحل: على الرغم من غياب الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات من سباق "رالي داكار" في مرحلته الثامنة؛ بسبب وفاة الدراج البرتغالي باولو، إلا أن السائقين أظهروا قدراتهم الكبيرة في التعامل مع الكثبان الرملية والوديان حتى وصولهم إلى خط النهاية جنوب شرق محافظة وادي الدواسر.

‫ووثقت "سبق" المرحلة الثامنة الخاصة، والتي شاركت فيها فئات السيارات والمركبات الصحراوية الخفيفة والشاحنات فقط، حيث تجاوز المتسابقون سلسلة كبيرة من الكثبان الرملية جهة عروق بني معاوض شرق جبال طويق.

‫وشهدت الـ400 كيلومتر من هذه المرحلة انسيابية كاملة في جميع المسارات، باستثناء مائة كيلومتر تقريباً حول هضبة "واجد"، حيث العديد من الأخاديد الرائعة التي وفرت نوعاً من متعة القيادة، وتزيد من التنافس بين المشاركين، وعززت من مواقع بعضهم للمقدمة.

‫كما شهدت وجوداً أمنياً مكثفاً ومنظماً من قبل رجال القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر، بقيادة مديرها المقدم عبدالله بن عائض آل هقشه، وكذلك وجود فرق الدفاع المدني وقوة المهام والواجبات الخاصة والهلال الأحمر بالمحافظة.

يشار إلى أن المرحلة التاسعة من "رالي داكار" السعودية 2020، قد انطلقت صباح اليوم، من محافظة وادي الدواسر إلى حرض بمسافة ٨٨٦ كم، وسط أجواء تنافسية بين المشاركين، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية"، التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالميّ المستوى يقام بها.

رالي داكار السعودية 2020 المرحلة الثامنة وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور: "سبق" توثق المرحلة الـ8 لـ"رالي داكار" في وادي الدواسر
سبق

تصوير: محمد آل مسحل: على الرغم من غياب الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات من سباق "رالي داكار" في مرحلته الثامنة؛ بسبب وفاة الدراج البرتغالي باولو، إلا أن السائقين أظهروا قدراتهم الكبيرة في التعامل مع الكثبان الرملية والوديان حتى وصولهم إلى خط النهاية جنوب شرق محافظة وادي الدواسر.

‫ووثقت "سبق" المرحلة الثامنة الخاصة، والتي شاركت فيها فئات السيارات والمركبات الصحراوية الخفيفة والشاحنات فقط، حيث تجاوز المتسابقون سلسلة كبيرة من الكثبان الرملية جهة عروق بني معاوض شرق جبال طويق.

‫وشهدت الـ400 كيلومتر من هذه المرحلة انسيابية كاملة في جميع المسارات، باستثناء مائة كيلومتر تقريباً حول هضبة "واجد"، حيث العديد من الأخاديد الرائعة التي وفرت نوعاً من متعة القيادة، وتزيد من التنافس بين المشاركين، وعززت من مواقع بعضهم للمقدمة.

‫كما شهدت وجوداً أمنياً مكثفاً ومنظماً من قبل رجال القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر، بقيادة مديرها المقدم عبدالله بن عائض آل هقشه، وكذلك وجود فرق الدفاع المدني وقوة المهام والواجبات الخاصة والهلال الأحمر بالمحافظة.

يشار إلى أن المرحلة التاسعة من "رالي داكار" السعودية 2020، قد انطلقت صباح اليوم، من محافظة وادي الدواسر إلى حرض بمسافة ٨٨٦ كم، وسط أجواء تنافسية بين المشاركين، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية"، التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالميّ المستوى يقام بها.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
07:49 PM

بالصور: "سبق" توثق المرحلة الـ8 لـ"رالي داكار" في وادي الدواسر

شهدت انسيابية كاملة في جميع المسارات

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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تصوير: محمد آل مسحل: على الرغم من غياب الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن والأربع عجلات من سباق "رالي داكار" في مرحلته الثامنة؛ بسبب وفاة الدراج البرتغالي باولو، إلا أن السائقين أظهروا قدراتهم الكبيرة في التعامل مع الكثبان الرملية والوديان حتى وصولهم إلى خط النهاية جنوب شرق محافظة وادي الدواسر.

‫ووثقت "سبق" المرحلة الثامنة الخاصة، والتي شاركت فيها فئات السيارات والمركبات الصحراوية الخفيفة والشاحنات فقط، حيث تجاوز المتسابقون سلسلة كبيرة من الكثبان الرملية جهة عروق بني معاوض شرق جبال طويق.

‫وشهدت الـ400 كيلومتر من هذه المرحلة انسيابية كاملة في جميع المسارات، باستثناء مائة كيلومتر تقريباً حول هضبة "واجد"، حيث العديد من الأخاديد الرائعة التي وفرت نوعاً من متعة القيادة، وتزيد من التنافس بين المشاركين، وعززت من مواقع بعضهم للمقدمة.

‫كما شهدت وجوداً أمنياً مكثفاً ومنظماً من قبل رجال القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر، بقيادة مديرها المقدم عبدالله بن عائض آل هقشه، وكذلك وجود فرق الدفاع المدني وقوة المهام والواجبات الخاصة والهلال الأحمر بالمحافظة.

يشار إلى أن المرحلة التاسعة من "رالي داكار" السعودية 2020، قد انطلقت صباح اليوم، من محافظة وادي الدواسر إلى حرض بمسافة ٨٨٦ كم، وسط أجواء تنافسية بين المشاركين، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي ثم الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية"، التي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالميّ المستوى يقام بها.

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