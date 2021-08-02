النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

المنصة تسعى لاستقطاب المتميزين في "التعليم"

انضم الدكتور محمد الشريكة، الخبير التربوي والمتخصص في القيادة والتطوير بالكويت، للمغردين الذين تفاعلوا مع خبر تدشين وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لمنصة "قادة المستقبل" الهادفة لاستقطاب القياديين على مستوى المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، والملحقيات، إضافة إلى جهاز وزارة التعليم؛ وذلك رغبةً في استثمار رأس المال البشري بصورة مثلى، ووضع جميع المؤهلين على خط واحد من المنافسة في أفق رحب من الفرص المتكافئة؛ للاستفادة من كامل خبرات المترشحين العلمية والعملية المختلفة.

وقال "محمد الشريكة": "اختيار القيادات التربوية من منظور سعودي مبتكر. السعودية تقدم نماذج خلاقة في إدارة الشأن العام. أسأل الله لهم التوفيق والسداد".

وكتب المغرد "محمد العمير": "كم أنا سعيد في هذه اللحظات بحضور حفل تدشين منصة "قادة المستقبل" لبناء وتطوير الكوادر الوطنية التي يُطْمَئنُّ إليها لقيادة مستقبل التعليم!".

‏وأضاف: "هذه المنصة "وَثْبَة" نحو الأمام الفاعل. سوف تتيح الفرص للنابهين من ذوي الطموح العالي للمنافسة في خدمة بلادهم".

وقال عادل الحارثي: "من المشروعات الجديدة التي نفتخر بها منصة قادة المستقبل التي تهدف إلى اختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل، وفق معايير شفّافة وفرص متكافئة بين الجميع".

وغرد "ضيف الله المحمدي" قائلاً: "خطوة نحو مزيد من تعيين الكفاءات المتميزة بكل نزاهة وشفافية، شكرًا معالي الوزير".

وكتب خالد آل سعد: "آن الأوان لنقول: أهلاً بالشفافية وبمعايير الكفاءة والجدارة، ووداعا لما سواها، أن يأتي القرار متأخرًا خير من ألا يأتي أبدًا.. هَرِم مجتمع التعليم من أجل هذه اللحظة!! كفاءة الأداء والإنتاجية من أهم أهداف رؤية 2030".

فيما اكتفى الدكتور حسن آل سعيد التميمي بقوله: "آفاق أوسع.. ورؤية مستقبلية".

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أكد خلال افتتاحه حفل التدشين أن منصة "قادة المستقبل" مشروع وطني تعليمي واعد، وبرنامج متكامل على عدة مراحل لإتاحة فرص الترشح للمناصب القيادية في قطاع التعليم، ممن هم على رأس العمل من الأكاديميين والأكاديميات، والتربويين والتربويات، والإداريين والإداريات، وإعدادهم كصف ثانٍ لشغل مناصب قيادية في وزارة التعليم؛ وفق معايير محددة، وآلية دقيقة وشفافة، وانطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار واستقطاب الكفاءات الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية
سبق

انضم الدكتور محمد الشريكة، الخبير التربوي والمتخصص في القيادة والتطوير بالكويت، للمغردين الذين تفاعلوا مع خبر تدشين وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لمنصة "قادة المستقبل" الهادفة لاستقطاب القياديين على مستوى المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، والملحقيات، إضافة إلى جهاز وزارة التعليم؛ وذلك رغبةً في استثمار رأس المال البشري بصورة مثلى، ووضع جميع المؤهلين على خط واحد من المنافسة في أفق رحب من الفرص المتكافئة؛ للاستفادة من كامل خبرات المترشحين العلمية والعملية المختلفة.

وقال "محمد الشريكة": "اختيار القيادات التربوية من منظور سعودي مبتكر. السعودية تقدم نماذج خلاقة في إدارة الشأن العام. أسأل الله لهم التوفيق والسداد".

وكتب المغرد "محمد العمير": "كم أنا سعيد في هذه اللحظات بحضور حفل تدشين منصة "قادة المستقبل" لبناء وتطوير الكوادر الوطنية التي يُطْمَئنُّ إليها لقيادة مستقبل التعليم!".

‏وأضاف: "هذه المنصة "وَثْبَة" نحو الأمام الفاعل. سوف تتيح الفرص للنابهين من ذوي الطموح العالي للمنافسة في خدمة بلادهم".

وقال عادل الحارثي: "من المشروعات الجديدة التي نفتخر بها منصة قادة المستقبل التي تهدف إلى اختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل، وفق معايير شفّافة وفرص متكافئة بين الجميع".

وغرد "ضيف الله المحمدي" قائلاً: "خطوة نحو مزيد من تعيين الكفاءات المتميزة بكل نزاهة وشفافية، شكرًا معالي الوزير".

وكتب خالد آل سعد: "آن الأوان لنقول: أهلاً بالشفافية وبمعايير الكفاءة والجدارة، ووداعا لما سواها، أن يأتي القرار متأخرًا خير من ألا يأتي أبدًا.. هَرِم مجتمع التعليم من أجل هذه اللحظة!! كفاءة الأداء والإنتاجية من أهم أهداف رؤية 2030".

فيما اكتفى الدكتور حسن آل سعيد التميمي بقوله: "آفاق أوسع.. ورؤية مستقبلية".

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أكد خلال افتتاحه حفل التدشين أن منصة "قادة المستقبل" مشروع وطني تعليمي واعد، وبرنامج متكامل على عدة مراحل لإتاحة فرص الترشح للمناصب القيادية في قطاع التعليم، ممن هم على رأس العمل من الأكاديميين والأكاديميات، والتربويين والتربويات، والإداريين والإداريات، وإعدادهم كصف ثانٍ لشغل مناصب قيادية في وزارة التعليم؛ وفق معايير محددة، وآلية دقيقة وشفافة، وانطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار واستقطاب الكفاءات الوطنية.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:18 AM

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

المنصة تسعى لاستقطاب المتميزين في "التعليم"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
4,361

انضم الدكتور محمد الشريكة، الخبير التربوي والمتخصص في القيادة والتطوير بالكويت، للمغردين الذين تفاعلوا مع خبر تدشين وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لمنصة "قادة المستقبل" الهادفة لاستقطاب القياديين على مستوى المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، والملحقيات، إضافة إلى جهاز وزارة التعليم؛ وذلك رغبةً في استثمار رأس المال البشري بصورة مثلى، ووضع جميع المؤهلين على خط واحد من المنافسة في أفق رحب من الفرص المتكافئة؛ للاستفادة من كامل خبرات المترشحين العلمية والعملية المختلفة.

وقال "محمد الشريكة": "اختيار القيادات التربوية من منظور سعودي مبتكر. السعودية تقدم نماذج خلاقة في إدارة الشأن العام. أسأل الله لهم التوفيق والسداد".

وكتب المغرد "محمد العمير": "كم أنا سعيد في هذه اللحظات بحضور حفل تدشين منصة "قادة المستقبل" لبناء وتطوير الكوادر الوطنية التي يُطْمَئنُّ إليها لقيادة مستقبل التعليم!".

‏وأضاف: "هذه المنصة "وَثْبَة" نحو الأمام الفاعل. سوف تتيح الفرص للنابهين من ذوي الطموح العالي للمنافسة في خدمة بلادهم".

وقال عادل الحارثي: "من المشروعات الجديدة التي نفتخر بها منصة قادة المستقبل التي تهدف إلى اختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل، وفق معايير شفّافة وفرص متكافئة بين الجميع".

وغرد "ضيف الله المحمدي" قائلاً: "خطوة نحو مزيد من تعيين الكفاءات المتميزة بكل نزاهة وشفافية، شكرًا معالي الوزير".

وكتب خالد آل سعد: "آن الأوان لنقول: أهلاً بالشفافية وبمعايير الكفاءة والجدارة، ووداعا لما سواها، أن يأتي القرار متأخرًا خير من ألا يأتي أبدًا.. هَرِم مجتمع التعليم من أجل هذه اللحظة!! كفاءة الأداء والإنتاجية من أهم أهداف رؤية 2030".

فيما اكتفى الدكتور حسن آل سعيد التميمي بقوله: "آفاق أوسع.. ورؤية مستقبلية".

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أكد خلال افتتاحه حفل التدشين أن منصة "قادة المستقبل" مشروع وطني تعليمي واعد، وبرنامج متكامل على عدة مراحل لإتاحة فرص الترشح للمناصب القيادية في قطاع التعليم، ممن هم على رأس العمل من الأكاديميين والأكاديميات، والتربويين والتربويات، والإداريين والإداريات، وإعدادهم كصف ثانٍ لشغل مناصب قيادية في وزارة التعليم؛ وفق معايير محددة، وآلية دقيقة وشفافة، وانطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار واستقطاب الكفاءات الوطنية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,325
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,541
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,088

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة